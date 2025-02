Lecture Zen Résumer l'article

Le huitième vol d’essai du Starship arrive, et avec lui un programme chargé. La fusée géante suivra un profil de mission similaire aux vols les plus récents, avec le souci cette fois de ne pas perdre le vaisseau spatial dans l’atmosphère.

À vos agendas. Sauf coup de théâtre, SpaceX effectuera le huitième vol d’essai du Starship le 28 février 2025. L’entreprise américaine espère à cette occasion tourner la page du test précédent, qui avait été partiellement raté. Si le premier étage était rentré à bon port, en finissant entre les bras de la tour de lancement, l’étage supérieur avait explosé en plein ciel.

Le profil de mission sera donc très semblable aux précédentes tentatives de la société, avec une nouvelle capture du premier étage Super Heavy juste au-dessus du sol et une rentrée atmosphérique du Starship, ce qui suppose de ne plus se désintégrer. Plusieurs évolutions matérielles et logicielles ont été justement effectuées pour réduire ce risque.

Le programme théorique du vol 8 (cliquez sur l’image pour agrandir). // Source : SpaceX

Un succès offrirait à SpaceX l’occasion de passer à l’étape suivante dans le développement de son lanceur. En particulier, la société aimerait effectuer un test de capture du vaisseau spatial par la tour de lancement, comme le Super Heavy. Elle aimerait aussi conduire un essai de transfert de propergol entre deux vaisseaux Starship dans l’espace.

En attendant, le géant de l’astronautique a partagé sur son site web une infographie présentant toutes les étapes théoriques censées advenir le 28 février durant son huitième essai. Il a également détaillé les évènements qui surviendront pendant le vol, du décollage à l’arrivée de Starship dans l’océan Indien. Verdict dans quelques jours.

Pour aller plus loin VIDÉO : la désintégration de la fusée Starship filmée depuis un avion

Les grandes étapes du vol du Starship

Temps Événement 00:00:02 Décollage ; 00:01:02 Max Q (moment de la contrainte mécanique maximale sur la fusée) ; 00:02:32 coupure de la plupart des moteurs (« Super Heavy MECO ») ; 00:02:40 séparation des deux étages et allumage de la propulsion du Starship (« hot-staging ») ; 00:02:45 allumage des moteurs du Super Heavy pour le retour sur Terre ; 00:03:30 extinction des moteurs du Super Heavy ; 00:03:32 éjection de l’anneau intermédiaire entre les deux étages ; 00:06:37 démarrage des moteurs pour faire atterrir le Super Heavy ; 00:06:57 extinction des moteurs et capture du Super Heavy par la tour de lancement ; 00:08:44 extinction de la propulsion du Starship ; 00:17:24 déploiement de la charge utile à des fins de démonstration ; 00:37:28 démonstration du rallumage du moteur Raptor dans l’espace ; 00:47:22 rentrée du Starship vers la Terre ; 01:03:05 le Starship est transsonique ; 01:04:20 le Starship est subsonique ; 01:06:04 bascule du Starship pour l’amerrissage ; 01:06:06 allumage de la propulsion pour l’ultime décélération ; 01:06:26 amerrissage du Starship.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'oeil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connecté au futur ! Installer Numerama

Installez Numerama sur votre écran d'accueil.



1. Appuyez sur le bouton



2. Sélectionnez "Sur l'écran d'accueil"

L'actu tech toujours à portée de main.Installez Numerama sur votre écran d'accueil.1. Appuyez sur le bouton2. Sélectionnez "Sur l'écran d'accueil" OK