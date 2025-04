Lecture Zen Résumer l'article

OpenAI vient de pousser une petite mise à jour pour ChatGPT, qui concerne son récent service de génération d’images. La nouveauté introduite est élémentaire, mais va grandement simplifier la vie des internautes.

C’est une fonctionnalité d’une simplicité désarmante, basique, mais dont l’arrivée va rendre l’utilisation de ChatGPT beaucoup plus agréable au jour le jour, en tout cas pour celles et ceux qui ont pris l’habitude de produire des images avec l’intelligence artificielle générative (GenAI). Depuis le 15 avril, la plateforme a maintenant une galerie personnelle.

Cela n’a l’air de rien, mais ça change vraiment la prise en main de ChatGPT. Jusqu’à présent, les visuels générés par IA étaient dispersés dans les diverses conversations que l’internaute tient avec le chatbot. Pour retrouver des créations, il fallait se souvenir de leur emplacement ou bien rouvrir chaque discussion une par une. Pas pratique.

L’arrivée du répertoire du ChatGPT centralise donc à un même endroit les différentes productions visuelles — évidemment, celles-ci continuent d’exister dans les tchats que vous avez lancés. Pour retourner dedans, il vous suffit d’ailleurs de cliquer sur la galerie, puis de sélectionner l’image qui vous intéresse.

Un aperçu de la galerie. // Source : Capture d’écran

Vous verrez alors un bouton « modifier l’image » et c’est avec lui que vous reprendrez le fil de l’échange. Celui-ci permet d’écrire un prompt pour ajouter, retirer ou remplacer un élément de la photo. Une fois le texte envoyé, la page se rechargera pour vous emmener dans la discussion associée. Ensuite, libre à vous de continuer la conversation ou non.

Selon OpenAI, l’entreprise de ChatGPT, cette nouvelle organisation est disponible pour tous, sur mobile comme sur le web, et qu’importe le forfait (gratuit, plus ou pro). L’annonce ayant eu lieu le 15 avril, il est possible que le déploiement ne soit pas totalement achevé pour tout le monde. Il faudra alors patienter un peu.

Une fonctionnalité nécessaire avec le récent développement de ChatGPT

Cette centralisation est la suite logique de l’arrivée sur ChatGPT d’un nouveau service de génération d’image, qui est de toute évidence amené à remplacer l’ancienne solution, Dall-E. Disponible d’abord pour la clientèle payante, puis étendue aux autres internautes (mais avec une version bridée), l’outil a fait sensation.

La promotion du générateur d’image s’est essentiellement déroulée via un style artistique qui a rappelé celui des films du studio Ghibli, appréciés unanimement dans le monde entier — cela, même si la plateforme est aussi capable d’imiter toutes sortes de genres artistiques. Une stratégie efficace et rusée, mais qui a aussi apporté son lot de questions.

Sur l’éthique d’OpenAI, d’abord, parce qu’il imite des styles sans donner le sentiment de se soucier du droit d’auteur. Sur la légalité de l’entraînement de l’IA ensuite, car la proximité artistique suggère forcément que l’outil a exploité des œuvres d’art protégées. Et sur l’impact environnemental enfin, avec des craintes sur le poids énergétique de cette activité.

L’opération promotionnelle via le style inspiré du studio Ghibli a fait l’objet de critiques. // Source : Généré par IA avec ChatGPT

L’arrivée de la galerie dans ChatGPT peut se justifier seulement pour des raisons de commodité d’emploi de l’agent conversationnel, sans autre ambition que d’éviter une interface brouillonne. Mais elle pourrait peut-être devenir le premier signe d’un mouvement plus général de la plateforme en direction des réseaux sociaux.

Comme le pointe The Verge, des rumeurs suggèrent qu’OpenAI a en tête de lancer un rival de X (Twitter) Or, cette galerie se retrouve en général sur tous les sites communautaires. Il serait curieux qu’OpenAI aille sur ce terrain-là, en raison de la nouvelle charge réglementaire à assumer. Et elle a d’autres chats à fouetter.

Le marché, par ailleurs, est très concurrentiel. Les autres challengers, tels que Threads et Bluesky, malgré leurs mérites et parfois le soutien de très grands groupes (comme Threads, une création de Meta), ne sont pas parvenus à renverser la table. Mais peut-être que Sam Altman, le patron d’OpenAI, désire enquiquiner Elon Musk, à force d’être embêté par celui-ci.

