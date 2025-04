Lecture Zen Résumer l'article

Skype a su répondre aux besoins des utilisateurs en matière de communication en ligne pendant de longues années. Toutefois, avec l’émergence de solutions mieux intégrées aux nouveaux usages, comme Zoom, Google Meet et Microsoft Teams, son influence a diminué.

Lancé en 2003, Skype s’est imposé comme une référence incontournable en matière de visioconférence et de communication en ligne. Pendant des années, il a été le choix privilégié des particuliers et des entreprises pour passer des appels vocaux et vidéo, échanger des messages instantanés et partager des fichiers. Cependant, son rachat par Microsoft en 2011 a marqué le début d’une nouvelle ère, mais aussi le début d’un lent déclin face à des concurrents plus dynamiques.

Alors que des services comme Zoom, WhatsApp et Google Meet ont su évoluer en proposant des expériences mieux adaptées aux besoins modernes, Skype a progressivement perdu du terrain. L’arrêt de Skype for Business en 2021 était un premier signal fort, confirmant que l’abandon de Skype dans sa version grand public n’est plus qu’une question de temps.

Quel avenir pour les utilisateurs Skype ?

Microsoft, conscient de l’évolution des usages et des attentes en matière de communication, a recentré sa stratégie autour d’un nouvel outil : Teams. Ce dernier a été pensé dès le départ comme le successeur naturel de Skype.

Pour cela, Microsoft a prévu un passage en douceur vers Teams Free, une version gratuite de son service collaboratif, qui bénéficie d’une intégration plus poussée à l’environnement Windows et aux autres outils de la suite Microsoft 365. Depuis mars 2025, il suffit aux utilisateurs de Skype de se connecter à Microsoft Teams Free avec leurs identifiants habituels pour retrouver automatiquement leurs contacts et leurs historiques de messages.

Notez cependant que tous les services de Skype ne sont pas repris dans Teams Free. En particulier, les crédits Skype permettant d’appeler des numéros fixes et mobiles sont graduellement supprimés pour les nouveaux utilisateurs. Celles et ceux qui utilisaient cette fonctionnalité doivent donc se tourner vers d’autres solutions pour passer des appels vers des lignes téléphoniques classiques.

Quelles sont les meilleures solutions de communication pour remplacer Skype ?

Google Meet, une intégration parfaite avec l’écosystème Google

Google Meet est une solution de visioconférence efficace, notamment pour les internautes qui utilisent déjà quotidiennement les outils Google. Contrairement à d’autres plateformes nécessitant un logiciel dédié, Google Meet fonctionne directement dans un navigateur, sans installation requise. Cela en fait un choix idéal pour les réunions rapides et les échanges professionnels ou personnels sans contraintes techniques.

Son intégration transparente avec Gmail et Google Agenda est un autre point fort. En quelques clics, les utilisateurs peuvent programmer une réunion depuis leur calendrier et envoyer automatiquement les invitations aux participants. Cette synchronisation facilite grandement la gestion des appels vidéo et assure une transition naturelle entre les différents services de Google, un avantage non négligeable pour les professionnels et les équipes collaborant à distance.

Google Meet, une intégration parfaite avec l’écosystème Google. // Source : Google

En matière de sécurité, Google Meet bénéficie d’un chiffrement robuste des données. Il répond ainsi aux exigences des entreprises et des institutions soucieuses de la protection de leurs informations.

Toutefois, certaines fonctionnalités avancées restent réservées aux abonnés Google Workspace. Par exemple, les options d’enregistrement des réunions et de suppression du bruit ambiant ne sont accessibles qu’avec un abonnement payant. De plus, pour les réunions réunissant trois participants ou plus, la durée est limitée à une heure en version gratuite.

Microsoft Teams, l’évolution naturelle après Skype

Microsoft Teams, qui succède à Skype, est conçu pour s’intégrer parfaitement à l’écosystème Microsoft 365. Les utilisateurs peuvent modifier et coéditer des documents Word, Excel, ou PowerPoint directement depuis Teams, sans avoir à basculer d’une application à l’autre. Cela réduit considérablement le temps perdu à naviguer entre différents logiciels et améliore la productivité des équipes.

Microsoft Teams, l’évolution naturelle après Skype. // Source : Microsoft

L’application est capable de centraliser les communications au sein de la même plateforme. Les utilisateurs peuvent envoyer des messages instantanés, organiser des appels audio et vidéo et participer à des réunions en ligne, tout en ayant la possibilité de partager des fichiers et d’autres ressources en temps réel. La possibilité de retrouver l’historique des conversations, les fichiers partagés et un agenda récapitulatif des événements et rendez-vous de l’équipe, permet de ne jamais perdre le fil, même dans un environnement de travail à distance.

Teams utilise le chiffrement de bout en bout pour garantir la confidentialité des communications et des fichiers échangés. Il propose également une gestion avancée des droits d’accès et une conformité aux normes de sécurité internationales. Il est possible d’y accéder sur tous types de périphériques, y compris les ordinateurs de bureau, les tablettes et les smartphones.

Microsoft Teams

Jitsi Meet, une plateforme gratuite, open source et sécurisée

Jitsi Meet permet de réaliser des appels vidéo et audio, ainsi que de partager des écrans en ligne, sans la nécessité de créer un compte ou de s’inscrire. Il suffit de créer une conférence en quelques secondes et de partager un lien unique avec les participants, directement depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette.

Jitsi Meet, une plateforme gratuite, open source et sécurisée. // Source : 8×8

Ce qui distingue véritablement Jitsi Meet des autres plateformes de visioconférence, c’est sa flexibilité en termes de nombre de participants. Aucune restriction n’est imposée dans ce sens. La seule contrainte repose sur les ressources techniques disponibles, telles que la puissance du serveur et la bande passante. Ainsi, que ce soit pour des événements familiaux, des rencontres entre amis ou des réunions professionnelles, il est possible d’organiser des rencontres à grande échelle sans se soucier des restrictions imposées par la plateforme.

En termes de qualité, Jitsi Meet offre une excellente expérience audio et vidéo, grâce à l’utilisation des technologies Opus pour l’audio et VP8 pour la vidéo. De plus, l’app inclut plusieurs fonctionnalités pratiques pour améliorer la collaboration en temps réel.

Jitsi Meet

Zoom, la solution incontournable pour les professionnels

Zoom est l’une des plateformes de visioconférence les plus utilisées dans le monde professionnel. Sa popularité repose sur plusieurs atouts majeurs, notamment une excellente qualité audio et vidéo, même sur des connexions internet instables.

Zoom, la solution incontournable pour les professionnels // Source : Zoom.us

Au-delà de la simple visioconférence, Zoom propose une gamme d’outils avancés qui facilitent la collaboration en ligne. Par exemple, le partage d’écran permet aux participants de montrer des documents ou des présentations en temps réel, et les tableaux blancs interactifs offrent un support idéal pour les brainstormings et les sessions de formation. De plus, l’application permet d’enregistrer les réunions, un atout précieux pour revoir les échanges ou les partager avec ceux qui n’ont pas pu y assister.

Cependant, malgré ses nombreux avantages, Zoom présente quelques limites, en particulier pour les utilisateurs de la version gratuite. Les réunions de groupe y sont restreintes à 40 minutes, ce qui peut être contraignant pour les longues discussions ou les sessions de travail prolongées. De plus, bien que Zoom puisse être utilisé dans un cadre personnel, il reste moins adapté que des applications comme WhatsApp, qui privilégient une approche plus simplifiée pour les échanges informels entre amis et famille.

Zoom

Slack, une plateforme basée sur des canaux de discussion

Slack est conçue pour améliorer la productivité des équipes en centralisant toutes les discussions et informations essentielles au sein d’un même espace de travail. Sa structure, basée sur des canaux de discussion permet de regrouper les échanges par projets, équipes ou thématiques spécifiques.

Slack, une plateforme basée sur des canaux de discussion. // Source : Slack

L’application s’intègre de manière fluide avec un large éventail d’outils tiers utilisés couramment par les équipes, tels que des logiciels de gestion de projet comme Trello, des services de stockage comme Google Drive ou des plateformes de développement telles que GitHub. Plus de 2 600 applications sont prises en charge. Vous n’avez plus besoin de jongler entre plusieurs outils pour retrouver les éléments dont vous avez besoin.

En outre, Slack facilite la communication instantanée au sein des équipes. Il est possible de passer d’une conversation écrite à un échange en face-à-face, tout en restant dans la même interface. De plus, l’app permet de partager, modifier et commenter des documents sans avoir à quitter la plateforme.

Slack est disponible à la fois sur les ordinateurs de bureau (Windows, macOS, Linux) et les appareils mobiles (iOS et Android). Une version web est également proposée.

Slack

Chanty, pour améliorer l’efficacité des équipes

Chanty centralise tous les outils nécessaires pour travailler en équipe, qu’il s’agisse de discuter, de gérer des tâches ou de partager des fichiers. Toutes les conversations, les tâches et les informations essentielles sont accessibles depuis une seule et même interface. Cela permet à l’équipe de garder une vue d’ensemble sur les informations importantes sans perdre de temps à chercher dans des conversations éparpillées.

Chanty, pour améliorer l’efficacité des équipes. // Source : Chanty, Inc.

L’application se distingue par sa fonctionnalité de gestion des tâches, avec son tableau Kanban intégré. Les utilisateurs peuvent visualiser l’état d’avancement de leurs projets en un coup d’œil, attribuer des tâches, définir des dates d’échéance et prioriser les éléments en fonction de leur importance.

Chanty propose une messagerie instantanée, que ce soit pour des échanges privés ou des discussions en groupe. Les utilisateurs peuvent organiser leurs conversations par sujet ou par projet, ce qui aide à structurer les échanges et à rendre la communication plus fluide. De plus, l’app offre la possibilité d’effectuer des appels audio et vidéo, sans avoir à recourir à des outils tiers. Il est même possible de partager des fichiers et d’effectuer des partages d’écran, ce qui est particulièrement utile lors des réunions à distance ou des sessions de collaboration en temps réel.

Chanty est disponible sur ordinateurs de bureau (Windows, macOS, Linux), ainsi que sur appareils mobiles (Android, iPhone, iPad).

Chanty

