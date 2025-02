Lecture Zen Résumer l'article

Microsoft annonce qu’en mai prochain, Skype ne sera plus disponible : ce sera la fin du logiciel. Il faudra basculer sur Microsoft Teams Free.

Né en 2023, il sera désactivé en mai prochain : Skype vit ses dernières heures. L’iconique logiciel de communication sera totalement remplacé par Teams dans quelques mois, ce à quoi on pouvait s’attendre. C’est ce que Skype a confirmé dans un tweet publié ce vendredi 28 février.

Skype sera désactivé très bientôt

Le 5 mai prochain, il ne sera plus possible d’accéder à Skype. C’est ce qu’a annoncé Microsoft dans un billet de blog. La firme explique qu’elle souhaite ne pas s’éparpiller partout dans ses applications de communication pour le grand public gratuites. Microsoft souhaite logiquement investir dans Microsoft Teams (sa version gratuite), qui a connu un boom durant les confinements liés au Covid-19.

L’interface de Skype, à l’ancienne // Source : Numerama

Le logiciel au nom attachant est l’un des plus anciens en matière de communication téléphonique/vidéo : il a été lancé en 2003. Racheté en 2005 par eBay, c’est finalement Microsoft qui en a fait l’acquisition en 2011, pour 8,5 milliards de dollars. Mais suite à la création de Microsoft Teams en 2016, Microsoft avait peu à peu délaissé Skype. Cela fait depuis des années qu’on s’attend à ce que Skype ferme bientôt ses portes. Le logiciel avait perduré depuis grâce à Skype for Business Online, la solution de communication pour les professionnels.

Skype aura une deuxième vie : dans l’enfer de Microsoft Teams

Malgré les critiques autour de Microsoft Teams (une multitude de logiciels, une interface pas toujours lisible), Skype sera bel et bien « intégré » dans l’application de visioconférence de Microsoft. Ce dernier indique qu’avec Teams, « les utilisateurs ont accès à la plupart des fonctions de base qu’ils utilisent dans Skype, telles que les appels individuels et les appels de groupe, la messagerie et le partage de fichiers. »

Ça vous remémore des souvenirs ? // Source : Skype

Dans les prochains jours donc, les derniers utilisateurs de Skype pourront se connecter à Teams avec leurs identifiants Skype. Microsoft transfèrera automatiquement les contacts et les discussions pour pouvoir les reprendre. Durant cette période de transition, « les utilisateurs de Teams peuvent appeler et discuter avec les utilisateurs de Skype » et vice-versa, écrit Microsoft. Si vous ne souhaitez pas migrer vers Teams, il est toujours possible d’exporter ses données de Skype.

