Avec son AirTag, Apple propose sans doute le traqueur Bluetooth le plus populaire du marché. Le problème est son prix : il coûte 30 € l’unité, sans compter les accessoires pour l’accrocher à différents objets. La bonne nouvelle est qu’il existe des alternatives bien moins couteuses qui assurent les mêmes fonctionnalités.

Perdre ses clés, son portefeuille ou son sac est une chose qui peut vite nous aspirer des minutes précieuses, même lorsque l’objet est sous nos yeux. Pour éviter de perdre ses affaires, les traqueurs Bluetooth exister. Ces petits dispositifs discrets peuvent être glissé partout pour localiser son smartphone en quelques secondes grâce à un smartphone.

Apple a popularisé ce concept avec ses AirTags, mais la marque n’est ni la première, ni seule sur ce marché. Une version améliorée est attendue pour 2025, ce qui nous incite à vous recommander d’attendre. En attendant, voici quelques concurrents plus avancés.

Notre sélection des meilleures alternatives aux AirTags

Dans ce guide, nous avons passé en revue les meilleures alternatives aux AirTags. Voici notre sélection des options moins couteuses :

Tile Pro

Si vous cherchez une balise Bluetooth compatible aussi bien avec iOS qu’Android, et à un prix raisonnable, le Tile Pro (2022) est une bonne option. Le modèle existe également dans une version plus récente sortie en 2024, mais il se révèle relativement plus cher en raison de sa portée améliorée et de sa résistance renforcée.

Tile Pro // Source : Tile

Cette double compatibilité n’est pas à prendre la légère, surtout si vous avez plusieurs appareils à la maison ou que plusieurs utilisateurs veulent s’y connecter. Vous pourrez aussi bien le synchroniser avec une tablette Android (Android 12+) qu’à votre iPhone (iOS 14.5+). La localisation de l’objet peut d’ailleurs être partagé entre 5 utilisateurs.

Sur le papier, il fonctionne de la même manière et permet de traquer un objet depuis l’application Tile qu’il soit chez vous ou éloigné de votre domicile. Il peut émettre 10 sons différents pour le signal, vous avez juste à le paramétrer au préalable.

Néanmoins, vous devez être dans un rayon de 120m pour émettre un signal sonore pour vous aider à localiser l’appareil en Bluetooth (5.1). En dehors de cette portée, vous pouvez localiser la dernière position connu de l’appareil depuis la carte sur l’application. À noter que ces derniers ont certifiés IP67 ce qui les rend résistant à l’eau et à la poussière.

Le grand avantage des balises Tile Pro sont leur prix. Là où l’AirTag coûte 39 €, le Tile Pro peut descendre à 17,50 € en promotion – de quoi en acheter deux pour le prix d’un seul AirTag.

Tile propose aussi d’autres balises avec d’autres formats, comme le Sticker (30 €) ou le Mate (26 €), mais on considère que ces derniers sont moins plus situationnels. Leur portée limitée et leur prix avoisinent le tarif d’un AirTag.

Les points à retenir sur le TILE Pro :

Portée de 120m en Bluetooth ;

Prise en charge de la commande vocale avec Alexa, Google Assistant et Siri ;

Le réseau d’appareils Tile est grand ;

365 jours de batterie (pile remplaçable CR203).

Samsung SmartTag2

Comme les AirTags, qui sont exclusivement compatibles avec les iPhone, les SmartTags ne fonctionnent qu’avec les smartphones Samsung sous Android 8.0 ou plus. Autrement dit, si vous utilisez un appareil d’une autre marque (Google Pixel, OnePlus, Xiaomi…), passez votre chemin. Lancé en octobre 2023, ce SmartTag2 améliore la formule de son prédécesseur sur presque tous les aspects : meilleure autonomie, connectivité plus avancée, résistance accrue et nouvelles fonctionnalités comme le mode perdu avec NFC et la réalité augmentée pour la localisation.

Samsung SmartTag2 // Source : Samsung

Comme l’AirTag, le SmartTag2 peut être localisé via un réseau d’appareils à proximité. Ce dernier utilise l’UWB au même titre que son concurrent pour une localisation ultra-précise (moins de 50 cm d’erreur). Vous obtenez un guidage visuel en réalité augmentée sur votre smartphone, indiquant la direction et la distance exacte. Toutefois, seuls les smartphones Samsung haut de gamme (Galaxy S24 Ultra, Fold, Flip…) en bénéficient.

Chez Apple, le réseau Localiser repose sur des centaines de millions d’appareils actifs dans le monde entier. Chez Samsung, le réseau SmartThings Find est efficace… mais bien plus limité. Il dépend uniquement des smartphones et tablettes Galaxy, ce qui réduit les chances de retrouver un objet perdu dans une zone peu fréquentée. Avec sa puce NFC, si quelqu’un trouve votre SmartTag2, il peut simplement le scanner avec un téléphone compatible NFC et voir un message personnalisé avec vos coordonnées (une fonctionnalité absente sur l’AirTag).

Côté robustesse, Samsung rattrape Apple avec une certification IP67 : le SmartTag2 est totalement étanche à la poussière et peut résister à une immersion de 30 minutes sous 1 mètre d’eau.

Les points à retenir sur le Samsung SmartTag2 :

Portée de 120 m ;

Autonomie de 500 jour et 700 jours max en mode économie d’énergie (Pile CR2032 remplaçable) ;

Mode perdu NFC pour être contacté en cas de perte.

Ugreen Finder Smart

Connu davantage pour ses chargeurs et batterie externe, Ugreen propose aussi une bonne solution, sans exploser votre budget. Le Ugreen Finder Smart, compatible uniquement avec l’écosystème Apple, propose l’essentiel des fonctionnalités d’un AirTag, mais pour trois fois moins cher.

Ugreen Finder Smart // Source : Ugreen

Le Ugreen Finder Smart s’intègre au réseau Find My d’Apple, ce qui signifie qu’il fonctionne exactement de la même manière qu’un AirTag dans l’application Localiser. Vous pouvez le faire sonner à distance lorsque la balise est à proximité, et cette dernière émet un signal jusqu’à 80 dB. Si l’objet est hors de portée (environ 15 mètres en intérieur), le Finder Smart profite du réseau crowdsourcé d’Apple pour le suivi longue distance. Cela signifie que les iPhone proches de la balise pourront la localiser anonymement et vous envoyer sa position. Tout comme les autres balises proposées dans ce guide, il est certifié IP67 pour l’étanchéité et la résistance à la poussière, comme l’AirTag.

Les points à retenir sur le Ugreen Finder Smart :

Portée assez réduite en intérieur (15m) ;

2 ans d’autonomie (pile remplaçable CR2032) ;

Son prix faible.

Carte Atuvos

Si vous n’êtes pas fan du format porte-clés, voici une autre alternative sous forme de carte. Plus adaptée aux portefeuilles et passeports, cette carte ATUVOS fonctionne via l’application Localiser d’Apple.

Carte Atuvos // Source : Atuvos

Comme l’AirTag, la carte ATUVOS repose sur le réseau Find My d’Apple, ce qui lui permet d’être localisée par n’importe quel appareil Apple à proximité. En revanche, cette conception plate empêche l’utilisation d’une batterie plus grande ou de certaines technologies comme l’UWB, ce qui réduit légèrement ses performances.

Les points à retenir sur la balise ATUVOS :

Autonomie de 3 ans (la pile n’est malheureusement pas remplaçable) ;

Sonnerie jusqu’à 100 db ;

Carte avec puce NFC pour envoyer un message ne cas de perte.





