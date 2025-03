Lecture Zen Résumer l'article

Dans un communiqué surprise, Apple annonce trois changements pour son casque AirPods Max de dernière génération, qui se recharge en USB-C. L’écoute filaire fait son grand retour, après avoir disparu en 2024.

En 2024, Apple a renouvelé le AirPods Max, son casque audio haut de gamme commercialisé au tarif de 579 euros (mais étrangement populaire). Une mise à jour décevante à bien des égards, puisque la marque se contentait de remplacer la recharge Lightning par de l’USB-C et de déployer de nouvelles couleurs. Pire, une fonction disparaissait : l’écoute filaire. L’AirPods Max n’était qu’un casque sans-fil, le tout avec une puce non mise à jour et plusieurs limites techniques par rapport aux écouteurs.

Pour aller plus loin Le casque AirPods Max est bloqué en 2020 et Apple s’en fiche

Le 24 mars, Apple a publié un communiqué que personne n’attendait : le AirPods Max va recevoir trois nouveautés en avril, avec la mise à jour logicielle iOS 18.4. Le principal défaut de cette nouvelle génération est gommé.

Le fil fait son retour : Apple relance le AirPods Max pour les audiophiles

Dans son communiqué, Apple annonce trois changements pour le AirPods Max USB-C :

Le filaire fait son grand retour : un câble USB-C vers USB-C, comme celui dans la boîte, peut transférer de l’audio. On peut ainsi brancher le casque à son iPhone pour écouter de la musique à l’ancienne, le tout avec une latence réduite (Apple cite même les gamers).

Apple va commercialiser un câble USB-C vers jack, à 45 euros, pour que le casque se connecte à d’autres appareils ou aux avions.

Pour la première fois, Apple lance du lossless, ou audio sans perte, sur un produit de la gamme AirPods (enfin seconde fois, il existe une compatibilité entre les écouteurs AirPods et l’Apple Vision Pro, mais elle ne concerne qu’une infime partie des utilisateurs). En filaire (USB-C), le AirPods Max pourra supporter des écoutes 24-bit 48 kHz. Le lancement du lossless sur Apple Music a enfin du sens !

L’AirPods Max USB-C // Source : Numerama

Avec cette annonce, Apple confirme une information partagée à Numerama en septembre 2024, mais qui n’avait jusque-là pas abouti à un lancement. La marque avait indiqué qu’un câble USB-C vers jack devrait arriver dans un second temps, mais n’était pas revenue sur cette promesse. Voilà chose faite !

L’AirPods Max USB-C, avec cette mise à jour, redevient un meilleur casque que son prédécesseur. On peut toujours regretter l’absence d’une meilleure puce pour la réduction de bruit, mais le produit devient bien plus intéressant. Il demeure néanmoins un sacré frein à son achat : son prix.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama