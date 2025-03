Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Avec le Magic Pro 7, Honor frappe un grand coup en proposant un smartphone capable de rivaliser avec le Samsung S25 Ultra, tout en affichant un prix nettement plus attractif. Sorti il y a peu, il se trouve déjà en promotion, rendant son rapport qualité-prix encore plus imbattable.

Avec ses smartphones premium, Honor figure clairement dans la cour des grands. Plus discret que ses concurrents, il n’en reste pas moins un fabricant qui propose de nombreux modèles bourrés de fonctionnalités et qualités. Le Honor Magic 7 Pro, sorti fin janvier 2025, est justement un smartphone aux performances remarquables, proposé à un prix un peu élevé à sa sortie. Cette promo le rend bien plus intéressant.

Le smartphone Honor Magic 7 Pro 512 Go est normalement commercialisé au tarif de 1 299,90 €. Il est en ce moment proposé au prix de 841,99 € sur Boulanger, grâce à une remise immédiate de 100 € directement dans le panier.

C’est quoi, cette promotion sur ce smartphone Honor ?

Le Honor Magic 7 Pro est un smartphone élégant au dos plat et aux bordures arrondies, de dimensions 162,7 × 77,1 × 8,8 mm pour 223 g. Le design est réussi, et le smartphone offre une bonne préhension. À l’arrière, le bloc photo en forme de cercle prend pas mal de place, mais est heureusement bien intégré.

Son écran OLED LTPO de 6,8 pouces d’une définition de 2800 × 1280 pixels est parfaitement lisible en plein soleil et s’adapte à la luminosité ambiante le soir. Son taux de rafraîchissement dynamique compris entre 1 Hz et 120 Hz permet au smartphone d’assurer côté fluidité. Il n’est pas en reste niveau puissance, avec une puce Snapdragon 8 Elite qui n’aura aucun problème à faire tourner des jeux vidéo ou n’importe quelle application. L’interface Magic OS 9 basée sur Android 15 est plutôt agréable et embarque forcément plusieurs fonctions IA bien pratiques. Toutefois, force est de constater que la marque n’arrive pas à la cheville de concurrent comme Samsung et son très intuitif One UI 7.

Le très gros module caméra du Honor Magic 7 Pro // Source : Alfred Tertrais / Numerama

À ce prix, ce smartphone Honor est-il une bonne affaire ?

Moins de 850 € c’est une excellente affaire pour une alternative parfaite aux iPhone, Samsung et autres Pixel. Le Honor Magic 7 Pro prend des photos de qualité grâce à ses trois capteurs de 50, 50 et 200 Mpx. Les clichés sont de qualité de jour comme de nuit, avec un bon piqué et une colorimétrie toujours juste. Le smartphone d’Honor ne fait pas aussi bien niveau détails qu’un smartphone équivalent chez Google ou Samsung, mais reste un très bon photophone. L’IA se charge de plus peaufiner l’ensemble, sans trop en faire. L’appareil permet aussi de filmer en 4K jusqu’à 60 i/s

Enfin, l’autonomie du Honor Magic 7 Pro est de 24 h dans le cas d’une utilisation régulière dans la journée. Il est compatible avec la charge rapide 100 W et la charge sans-fil 80 W.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !