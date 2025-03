Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Pour le lancement de ses Xiaomi 15 et 15 Ultra, le fabricant propose une remise de 100 € (jusqu’à 300 €), ainsi que plusieurs accessoires en cadeau, dans la limite des stocks disponibles.

Xiaomi vient tout juste de lancer ses nouveaux smartphones Xiaomi 15 et 15 Ultra. Ces modèles haut de gamme promettent des performances à la hauteur des iPhone 16 Pro et autre Samsung Galaxy S25 Ultra avec une qualité photo exceptionnelle, forts d’un nouveau partenariat avec Leica. Le lancement des smartphones s’accompagne d’une réduction de 100 € sur ces nouveaux modèles.

Le Xiaomi 15 512 Go est vendu 1 003 € sur le site de Xiaomi. Une offre de lancement fait passer son prix à 903 €, avec en plus un bonus reprise de 200 € qui vient se rajouter. Selon la disponibilité des stocks, une montre Xiaomi Watch S4 ou Watch 2 et une paire de Redmi Buds 6 Pro sont offertes pour l’achat du smartphone.

Le Xiaomi 15 Ultra 512 Go, disponible au tarif de 1 503 €, est proposé au prix de 1 403 € avec un bonus de reprise de 300 €. Un pack photo pro, d’une valeur de 199 €, est offert pour l’achat du smartphone, selon la disponibilité des stocks.

Si vous avez déjà un compte Xiaomi le coupon de réduction Anciens Clients peut monter à 300 €.

C’est quoi, le Xiaomi 15 ?

Le Xiaomi 15 est un bel objet au design élégant, avec un cadre en aluminium micro-incurvé, pour de belles lignes et une prise en main optimale. Sa dalle AMOLED aux bords ultrafins d’une diagonale de 6,36 pouces et aux 3 2000 nits est très lumineuse, et possède un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Le Xiaomi 15 est doté d’un écran toujours actif et d’une luminosité adaptative. Des informations telles que l’heure et les notifications restent clairement visibles, même lorsque l’écran est verrouillé.

Le smartphone embarque la puce Qualcomm Snapragon 8 Elite épaulée par 12 Go de mémoire vive, pour des performances premium. Autant dire que vous n’aurez aucun souci de puissance avec l’ensemble des tâches, application et jeux vidéo. L’autonomie est un autre point fort, avec entre 20 h et 25 h d’utilisation. Enfin, son volet photo, conçu en partenariat avec Leica, fait des clichés de très grande qualité, de jour comme de nuit, et est appuyé par un travail précis de l’IA. Le Xiaomi 15 peut filmer jusqu’en 8K à 30 images par seconde.

Et le Xiaomi 15 Ultra ?

Plus cher, le Xiaomi 15 Ultra est le modèle très haut de gamme de la marque, qui se démarque principalement de son confrère grâce à sa partie photo remarquable. Le bloc photo ne passe certes pas inaperçu, mais ce n’est pas pour rien. L’Ultra embarque quatre capteurs de très grande qualité, toujours conçus en partenariat avec Leica :

Un capteur principal de type 1,0 pouce avec optique stabilisée

Un capteur secondaire de 50 Mpx couplé à un objectif ultra-grand-angle

Un capteur 50 Mpx avec optique stabilisée équivalent 70 mm

Un capteur de 200 Mpx avec objectif stabilisé équivalent 100 mm

Le volet photo est bien sûr épaulé par un traitement de l’image intelligent et performant. Le Xiaomi 15 Ultra est donc un modèle réservé à celles et ceux qui recherchent l’un des meilleurs photophones sur le marché. Pour le reste, l’écran AMOLED de 6,73 pouces et le SoC Snapdragon 8 Elite offrent assurément de très bonnes performances. Notez que ces deux Xiaomi 15 supportent la charge rapide 90 W en filaire.

Les points à retenir sur les Xiaomi 15 :

Le SoC Snapdragon 8 Elite sans limites

Un des meilleurs bloc photo sur le marché

Des smartphones endurants

