John Gruber et Mark Gurman, deux des plus grands spécialistes Apple des États-Unis, ont partagé leurs inquiétudes sur le récent report du nouveau Siri, qui n’était selon eux « qu’un écran de fumée ». Ils accusent Apple de perdre la rigueur et le culte de la perfection qui ont fait son succès.

En repoussant le nouveau Siri à « plus tard », Apple a confirmé les rumeurs sur son retard en intelligence artificielle. La marque californienne, qui attache énormément d’importance à la vie privée, mise sur de petits modèles locaux et ne veut pas participer à la surenchère à la puissance. Une position honorable sur le papier, mais qui lui met de sacrés bâtons dans les roues. Apple Intelligence, presque un an après son annonce, n’est qu’un ensemble de petites fonctions basées sur différents petits modèles, et non pas une transformation radicale de l’iPhone. Son déploiement en français arrivera en avril 2025, en attendant un iOS 19 en juin que l’on espère rempli de nouveautés.

En attendant les progrès d’Apple, l’annonce du report de Siri suscite l’indignation de quelques experts. L’article le plus assassin est signé John Gruber, le blogueur en charge de Daring Fireball, un média connu pour ses publications toujours très informées sur la marque. John Gruber admire Apple depuis plusieurs décennies, anime un podcast à chaque WWDC avec des interviews des vice-présidents de la marque et, comme les journalistes invités à Cupertino, participe à tous les ateliers démo en avant-première. Selon lui, « il y a quelque chose de pourri à Cupertino ».

Le nouveau Siri a-t-il existé ? John Gruber accuse Apple d’avoir menti

« Je n’ai jamais été aussi en colère contre moi-même d’être passé à côté d’un article », écrit John Gruber en amorce de son billet de blog. Après avoir passé des années à défendre Apple à chaque petite polémique, avec la conviction que tout était prévu, John Gruber dit réaliser qu’il avait des preuves que quelque chose clochait. Le blogueur parle de « red flags » lors de l’annonce d’Apple Intelligence, qui l’embarrassent beaucoup aujourd’hui. Il aurait dû comprendre que le nouveau Siri n’était qu’un concept.

Annoncé en juin, le nouveau Siri devait utiliser les données locales pour fournir des réponses personnalisées. // Source : Apple

John Gruber dresse une auto-critique étonnante : il a été « complaisant » envers Apple, à qui il accorde une confiance trop grande basée sur son historique de réussites. Apple Intelligence est un terme marketing pour réunir plusieurs fonctions, ce qui lui a laissé penser que tout finirait par arriver. Le problème est qu’aucun journaliste, y compris à Cupertino lors de l’annonce de l’iPhone 16, n’a eu de démonstration du nouveau Siri. Apple n’a publié que les fonctions montrées aux journalistes, ce qui est selon John Gruber la preuve qu’Apple n’a jamais créé le nouveau Siri. Le blogueur accuse la marque d’avoir présenté un concept, un « vaporware », comme certains de ses concurrents. Cette pratique le dérange, puisqu’elle ne correspond pas à l’ADN de l’entreprise.

« Les vidéos conceptuelles sont des conneries et le signe qu’une entreprise est en plein désarroi, voire en pleine crise. L’Apple qui a commandé la vidéo conceptuelle futuriste « Knowledge Navigator » en 1987 était l’Apple qui était en voie de quasi-faillite dix ans plus tard », écrit John Gruber, décidément très énervé par la marque. Il faut évidemment nuancer son analyse, puisque l’IA n’a encore que très peu d’impacts sur les ventes de produits, mais son billet de blog alarmiste a probablement été lu par Cupertino (et peu apprécié). John Gruber a pour habitude de n’écrire que du bon sur Apple. Un tel article fait forcément mal.

Pour l’instant, le nouveau Siri se contente d’une nouvelle interface. // Source : Nino Barbey / Numerama

Après MobileMe et Apple Plans, Apple Intelligence est-il le fiasco de Tim Cook ?

Pour John Gruber, Apple n’est pas sur une mauvaise pente parce qu’il est en retard, mais parce qu’il a menti. Le blogueur dit qu’il aurait préféré qu’Apple soit honnête et se contente de petites nouveautés logicielles, plutôt qu’un nouveau Siri révolutionnaire en réalité inconcevable. « Le fiasco est qu’Apple a présenté une histoire qui n’était pas vraie, une histoire dont certaines personnes au sein de l’entreprise ont certainement compris qu’elle n’était pas vraie, et qu’ils ont pris une décision sur la base de cette histoire ».

Dans son long billet de blog, John Gruber se demande ce que Steve Jobs aurait fait (une question que Steve Jobs ne voulait pas que ses remplaçants se posent). Il prend l’exemple de MobileMe, l’ancêtre d’iCloud, qui avait été très critiqué. À l’époque, Steve Jobs avait convoqué toutes les équipes de MobileMe pour leur passer un savon. Il les avait accusés d’avoir abîmé la réputation d’Apple et avait pris plusieurs décisions, en virant le responsable du projet. Lors de l’annonce d’iCloud, il avait même humilié publiquement les anciens responsables MobileMe, histoire de tourner la page.

MobileMe, l’ancêtre d’iCloud, synchronisait mal les fichiers. // Source : Apple

« Qui a décidé que ces fonctions devaient être présentées à la keynote de la WWDC, avec la promesse d’une arrivée cette année ? », demande John Gruber.

Sur Twitter, le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, la source la plus fiable sur l’actualité Apple, lui répond : « il n’y a qu’une seule personne responsable de la crise IA d’Apple, Tim Cook, et il ne partira pas. C’est comme ça qu’Apple fonctionne. Si quelqu’un est viré, c’est parce que Tim Cook accuse quelqu’un d’autre. Je serais surpris qu’il le fasse ». Le journaliste rappelle que les renvois de personnalités importantes sont rares : Scott Forstall, pour la fiasco Apple Plans, est un rare exemple.

« Ce n’est pas The Apprentice » (la télé-réalité de Donald Trump), écrit Mark Gurman. // Source : X

Est-ce la fin de l’ère Tim Cook ? Mark Gurman ne le croit pas, et a probablement raison. À l’heure d’un second mandat Donald Trump, la stabilité politique est essentielle pour Apple. Seul Tim Cook sait parfaitement gérer la marque et Washington, il est donc peu probable de le voir partir avant la fin de la décennie.

John Gruber, décidément très énervé, n’est pas d’accord. « Tim Cook aurait déjà dû organiser une réunion pour aborder et rectifier la débâcle de Siri et d’Apple Intelligence. Si une telle réunion n’a pas encore eu lieu ou n’a pas lieu bientôt, alors, je le crains, que l’histoire est terminée. Lorsque la médiocrité, les excuses et les conneries s’enracinent, elles prennent le dessus sur le reste. Une culture de l’excellence, de la responsabilité et de l’intégrité ne peut supporter l’acceptation d’aucune de ces choses, et s’effondrera rapidement sur elle-même ».

Évidemment, John Gruber va un peu loin. Le raté autour du nouveau Siri n’efface pas complètement Apple Intelligence et l’héritage de Tim Cook. Quoi qu’il en soit, la marque sait qu’elle devra accélérer sur le sujet pour faire taire les critiques. Le billet de blog de Daring Fireball doit être son « red flag ».

