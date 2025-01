Lecture Zen Résumer l'article

Avec sa nouvelle « Bbox Wifi 7 », Bouygues Telecom propose un routeur Wi-Fi abouti, conçu pour offrir une très bonne connectivité dans toute la maison. En face, Orange propose la Livebox 7, Free la Freebox Ultra et SFR la Box 8X.

Le 27 janvier, Bouygues Telecom lancera sa nouvelle box haut de gamme. La Bbox WiFi 7, première box certifiée par la Wi-Fi Alliance comme pleinement Wi-Fi 7 (notamment au niveau de la sécurité), sera disponible dans l’offre « Ultym WiFi 7 » au tarif de 51,99 euros par mois (44,99 euros par mois pendant un an).

En face, Bouygues a plusieurs concurrents redoutables sur la fibre. Free est le seul à proposer du Wi-Fi 7 avec sa Freebox Ultra, les autres sont encore en Wi-Fi 6 ou en Wi-Fi 6E. L’annonce d’une nouvelle SFR Box ne devrait néanmoins plus tarder, en attendant une Livebox 8 plus tard en 2025.

Le comparatif des offres fibre haut de gamme

À 51,99 euros par mois, Bouygues Telecom se positionne sur le haut de gamme. L’opérateur rappelle qu’il propose des formules plus compétitives comme B&You Pure Fibre à 23,99 euros par mois, mais il n’y a pas de box Bbox WiFi 7 dans cette offre. La nouvelle Bbox affronte la Freebox Ultra (Free), la Livebox 7 (Orange) et la SFR Box 8X (SFR) :

Livebox Max SFR Fibre Premium Ultym WiFi 7 Freebox Ultra Essentiel Freebox Ultra Box Livebox 7 SFR Box 8X Bbox WiFi 7 Freebox Ultra Freebox Ultra Wi-Fi Wi-Fi 6E Wi-Fi 6 Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Design Vertical Vertical Vertical Horizontal Horizontal Fréquences 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz 2,4 GHz et 5 GHz 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz Ports Ethernet 4 x 1G + 1 x 10G 4 x 1G + 1 x 10G avec adaptateur 1 x 10G + 2 x 1G 4 x 2,5G + 1 x 10G avec adaptateur 4 x 2,5G + 1 x 10G avec adaptateur Débits théoriques 8 Gbps / 8 Gbps 8 Gbps / 8 Gbps 8 Gbps / 8 Gbps 8 Gbps / 8 Gbps 8 Gbps / 8 Gbps Répéterurs Wi-Fi inclus 3 2 2 1 1 Services inclus 5 euros de remise sur les plateformes de streaming Essai de services de streaming pendant 9 mois Essai de services de streaming pendant 12 mois – Netflix, Amazon Prime, Disney+, Canal+ inclus Décodeur télé 2 décodeur TV 6 2 SFR Box 8 TV Décodeur TV 4K HDR Player TV Pop Player TV Pop Prix de l’abonnement 57,99 euros 44,99 euros 51,99 euros 49,99 euros 59,99 euros Prix remisé 34,99 euros pendant 6 mois – 44,99 euros pendant 1 an (ou remise si forfait mobile) 39,99 euros pendant 1 an 49,99 euros pendant 1 an

Free pour les services, SFR pour le prix (mais Wi-Fi 6), Orange et Bouygues pour la qualité réseau

Avec Netflix, Amazon, Prime Video, Disney+ et Canal+ inclus sans conditions spécifiques, Free se distingue de ses concurrents avec l’offre Freebox Ultra. SFR et Bouygues l’imitent avec des gratuités provisoires, mais elles ne peuvent pas être comparées à une gratuité totale. Free, avec son offre à 59,99 euros, offre plus de valeur. Reste que le prix de son offre est le plus élevé du marché.

Bouygues, avec sa nouvelle Bbox WiFi 7, prend un risque avec son positionnement tarifaire. Pour un service équivalent à celui de Free avec l’offre Ultra Essentiel, l’opérateur propose de payer 2 euros de plus. Il mise sur la qualité de son Wi-Fi 7, le premier certifié en France, pour se distinguer, mais ce détail intéressera-t-il les consommateurs ? Le nombre de ports Ethernet est aussi regrettable pour un usage geek.

La Bbox Wifi 7. // Source : Numerama

Orange, avec la Livebox 7, mise sur la qualité de son réseau pour se dissocier des autres. L’opérateur est aussi plus généreux avec le nombre de répéteurs (3) et de décodeurs (2), mais sa box n’est pas la plus complète malgré son prix élevé, très proche de la Freebox Ultra une fois que l’on dépasse les six mois de promotion. La Livebox 8 sera, on l’espère, plus complète, notamment grâce à son système d’exploitation personnalisable selon les rumeurs.

Enfin, SFR est le dernier avec une box Wi-Fi 6 sans 6 GHz, ce qui rend sa proposition haut de gamme moins intéressante que les autres. Son prix est logiquement plus bas, mais on ne peut qu’espérer que l’opérateur au carré rouge se dépêchera de lancer une nouvelle box haut de gamme en 2025.

