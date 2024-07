Lecture Zen Résumer l'article

Tesla pourrait encore avoir été surpris à tricher avec sa conduite autonome Full Self-Driving (FSD). Ce ne serait pas la première fois que le constructeur américain enjoliverait un peu trop les progrès réalisés par sa technologie.

Plus l’annonce du futur Tesla Robotaxi (le 8 aout 2024) approchera, plus la conduite autonome du constructeur sera sous les feux des projecteurs. Tesla mise désormais sur la conduite autonome et l’intelligence artificielle pour l’avenir de l’entreprise. Cette technologie – dite Full Self-Driving (FSD) – va forcément être observée très attentivement. La marque est particulièrement attendue au tournant par les plus sceptiques.

Business Insider vient justement de publier une enquête, ce 9 juillet 2024, dénonçant un traitement à deux vitesses des améliorations du système FSD. Elon Musk et les influenceurs verraient leurs trajets habituels (ainsi que ceux des tests pour réaliser les vidéos) rapidement corrigés pour en améliorer l’expérience, alors que le reste des utilisateurs n’a clairement pas ce privilège.

Ne pas s’attirer les foudres d’Elon Musk sur la conduite autonome

Lorsque Elon Musk signale un bug ou problème sur un itinéraire réalisé en conduite autonome, le patron de Tesla ne se satisfait probablement pas de la promesse que le problème sera réglé pour tous les utilisateurs dans une prochaine mise à jour. Les équipes ont tout intérêt à corriger le problème rapidement pour qu’il ne se reproduise pas, si elles tiennent à leurs emplois.

Alors, pour s’éviter les foudres du patron et lui permettre d’avoir l’expérience rêvée du FSD, des employés épluchent les données des trajets parcourus par la voiture d’Elon Musk. D’autres équipes ont même parcouru elles-mêmes tous les itinéraires depuis les différents sites de Tesla (Fremont et Austin) et de SpaceX pour anticiper tout problème qui pourrait survenir durant les trajets d’Elon Musk.

Un ancien employé a confié à Business Insider : « Il semble évident que l’expérience d’Elon est bien meilleure que celle de n’importe qui d’autre. » Mais, Elon Musk est-il conscient d’avoir un traitement de faveur quand il vante les qualités et progrès du FSD ? Il doit forcément s’en douter.

Des vidéos tests d’influenceurs faussées

Plusieurs influenceurs/youtubeurs, qui publient très régulièrement leurs essais de la conduite autonome Tesla, sont aussi activement suivis par la marque. Ces « VIP » voient également leurs itinéraires subir un traitement de faveur pour régler les désengagements du système et autres erreurs de conduite.

Good work out there today $TSLA bulls



Les équipes de Tesla ont bien compris que certains influenceurs avaient un itinéraire souvent prédéfini pour juger les améliorations des différentes mises à jour du Full Self-Driving. Ainsi, les progrès que les fans de la marque pensent observer d’une mise à jour à une autre n’en sont pas forcément. Ils ne sont fréquemment que le résultat d’un entrainement manuel de l’IA pour résoudre ce point précis de difficulté sur la carte.

Un ancien employé a donné à Business Insider l’exemple de la « Lombard Street » de San Francisco. Une vidéo publiée sur YouTube en 2020 avait montré que le FSD peinait à manœuvrer dans cette ruelle sinueuse de la ville, alors qu’elle est un des principaux points touristiques de San Francisco. Une équipe de 8 ou 9 conducteurs a donc entrainé spécifiquement l’IA à prendre cette rue correctement, en codant des « barrières invisibles » pour que les Tesla adoptent le comportement de conduite adéquat.

La Californie vs le reste du territoire

L’expérience de conduite s’avère donc assez différente pour les conducteurs. Elle diffère s’ils testent le FSD en Californie, notamment dans les zones très fréquentées par les employés Tesla ou les VIP, ou si le même système est testé au fin fond de l’Idaho.

C’est également un constat fait par le site Eletrek, qui a réagi à l’enquête de Business Insider : « En tant qu’utilisateur de la FSD Beta depuis plus de 2 ans, je me suis souvent opposé à ce discours vantant des qualités incroyables du système, parce que j’ai trouvé des différences significatives entre les vidéos des influenceurs de Tesla, principalement en Californie, les performances annoncées par Musk pour la FSD Beta, et ce que mes amis et moi-même avons expérimenté dans nos véhicules Tesla, en particulier au Québec et dans le Nord-Est. »

Il est relativement normal qu’il faille du temps pour que l’IA apprenne des différentes zones dans lesquelles les véhicules roulent. Mais il semble aussi quelque peu malhonnête que la marque promette des prouesses que la majorité des conducteurs ne pourront pas reproduire. Cela peut même s’avérer dangereux pour les conducteurs qui ont trop confiance dans la conduite autonome de Tesla.

Ce n’est pas la première fois que Tesla se fait prendre la main dans le sac en train d’enjoliver la réalité sur les compétences réelles d’une technologie. Elon Musk avait déjà faussé la première démo publiée sur les réseaux pour vendre cette fonctionnalité de conduite autonome. Autant dire qu’il vaut mieux se méfier des apparences.

Les progrès réalisés par Tesla sont indéniables, mais l’expérience de conduite autonome est assez inégale. Un sujet qui fera forcément l’actualité de ces prochains mois, et qui sera à retrouver dans notre newsletter éditorialisée Watt Else.

