Lecture Zen Résumer l'article

Google est présent au MWC 2025 et annonce des nouveautés pour Gemini. Son chatbot va enfin « voir » ce que vous lui montrez pour vous aider. Gemini va également passer sur Gemini 2.0 Flash, pour encore plus de rapidité.

Cette semaine, c’est le MWC de Barcelone : le plus grand salon tech dédié à la téléphonie. Beaucoup de constructeurs de smartphones s’y retrouvent, mais pas que. Google est de la partie (sans Pixel 9a) et a des nouveautés Gemini à présenter. Des fonctionnalités qui seront pour le moment uniquement réservées aux abonnés à Gemini Advanced (un abonnement à 21,99 euros par mois) qui utilisent des smartphones Pixel ou Galaxy. Arrivée prévue d’ici la fin du mois de mars.

Le Project Astra va enfin voir le jour dans Gemini

Entre mi-mars et fin mars, Google mettra à jour Gemini Live. Une mise à jour qui lui apportera un nouveau sens : la vue. Lorsqu’on discutera avec le chatbot, on pourra activer la caméra de son téléphone pour lui « montrer » ce qu’on voit autour de nous. Ce n’est pas sans rappeler une démonstration de Google l’année dernière lors de sa Google I/O : le Project Astra.

Le projet Astra sur un smartphone Pixel. // Source : Google

L’IA peut analyser ce qu’elle voit pour nous fournir des réponses. Exemples : qu’est-ce que je peux cuisiner avec les aliments sur la table ? Comment monter ce meuble ? Comment résoudre ce problème de maths ? Numerama avait pu essayer la démo du Project Astra, et c’était prometteur. Dans son communiqué, Google écrit que la fonction « peut vous aider à organiser des espaces, que vous ayez besoin d’aide pour choisir la bonne couleur d’un mur ou simplement pour ordonner votre bureau. » L’entreprise précise que Gemini Live « se rappelle aussi de ce dont vous avez discuté plus tôt dans votre échange. » En clair, l’IA retient tout ce que vous lui dites dans une conversation, mais pas nécessairement pour les conversations ultérieures.

À l’avenir, le Project Astra pourrait devenir l’assistant vocal par défaut de Gemini. Il devrait également être intégré dans des lunettes connectées.

Vous allez pouvoir discuter avec Gemini 2.0 Flash: à quoi ça va servir ?

Gemini Live va changer de LLM et passer à Gemini 2.0 Flash, la dernière version du modèle Flash. Il s’agit d’un LLM nativement multimodal (c’est pourquoi il va pouvoir utiliser la caméra de votre smartphone) et qui « apportera des améliorations considérables en matière de compréhension linguistique et de conversation multilingue », argue Google dans son communiqué de presse.

Gemini Live sur iPhone, pour parler à l’assistant vocal Google // Source : Captures Numerama

Et pour cause : la dernière mise à jour de Gemini Live va permettre de l’utiliser dans plus de 45 langues. Il sera même possible de passer de l’une à l’autre en plein milieu d’une phrase — pratique si l’on veut prêter son téléphone à quelqu’un sans modifier les paramètres. Google assure que les utilisateurs n’auront pas à se « soucier d’un accent ou d’un dialecte. »

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !