Jusqu’à aujourd’hui, il fallait dépenser 20,99 euros par mois pour profiter de forfait 5G chez Sosh. L’opérateur profite de l’arrivée de la 5G+ chez Orange pour lancer une nouvelle offre moins chère.

La concurrence sur le marché des télécoms est rude, notamment au niveau des forfaits. Entre les nombreux opérateurs MVNO et les 4 fournisseurs d’accès à Internet principaux (Orange, Free, Bouygues Télécom et SFR), les offres se comptent par centaines à des prix toujours plus accessibles et comprenant un maximum de data.

Mais l’enveloppe de données ne fait pas tout, et les forfaits 5G font de plus en plus d’ombre aux offres limitées à la 4G, dans un marché où la plupart des smartphones récents sont compatibles. Pour s’aligner sur la concurrence, Sosh a récemment pris l’initiative de baisser le coût d’entrée de ses forfaits 5G.

Sosh propose un forfait 5G à moins de 15 euros par mois

Le cout d’entrée d’un forfait 5G était auparavant fixé à 20,99 € chez Sosh, ce qui le rendait plutôt loin de la réalité concurrentielle.

L’opérateur a lancé le 6 mars un forfait sans engament avec 5G à partir de 14,99 €/mois. Dans celui-ci, on retrouve :

150 Go en 5G à utiliser depuis la France métropolitaine

25 Go en Europe et DOM

Appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine et vers les DOM.

Le forfait est compatible avec SIM physique ou eSIM, mais pour les deux il faudra débourser 10 €. À noter qu’en ce moment, Sosh rembourse 80 € si vous prenez ce forfait ou un autre avec un smartphone. L’avoir est disponible à compter de la quatrième facture.

Le forfait à 20,99 € en 5G est quant à lui toujours de la partie, mais gagne sur son enveloppe de données et passe de 140 Go à 200 Go pour le même prix.

Est-ce que cette offre vaut le cout ?

L’arrivée de la 5G à un prix réduit ne place pas nécessairement l’opérateur devant ses concurrents. Le forfait 150 Go 5G à 14,99 € ou celui à 200 Go 5G à 20,99 € sont plus chers que ceux disponibles chez les concurrents directs.

A titre de comparaison sur des réseaux différents on retoruve :

le forfait B&You 5G 100 Go à 13,99 €/mois (Bouygues)

le forfait 5G 100 Go à 9,99 €/mois (SFR)

Sans compter les opérateurs MVNO, réputés pour leur rapport qualité-prix. Chez des opérateurs comme YouPrice, par exemple, on peut accéder au même réseau Orange (ou SFR) en 5G à un prix deux fois inférieur avec le forfait Speed à 10,99 €, sans engagement.

