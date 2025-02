Lecture Zen Résumer l'article

Sosh a annoncé à ses abonnés l’augmentation de ses forfaits Séries Limitées, tout en octroyant plus de data en échange. Heureusement, vous avez la possibilité de refuser cette hausse, jusqu’au 18 mars.

Si vous êtes abonné aux forfaits Séries Limitées de Sosh, attention : votre forfait mobile va augmenter. C’est ce qu’a signalé Sosh à ses clients le 25 février, avec toutefois une compensation : la quantité mensuelle de données mobiles incluse dans l’abonnement sera plus importante. Il est possible de refuser cette évolution tarifaire, à condition de le dire avant le 18 mars.

Sosh augmente la data de ses forfaits, le prix aussi

Comme l’ont fait remarquer Tiino-X83 et Olivier Guilleman sur X, Sosh revoit à la hausse le prix de ses Forfaits Séries Limitées. Tous les abonnés concernés ont reçu un e-mail de la part de l’opérateur. Ainsi :

Le forfait à 5,99 euros par mois et 20 Go va passer à 7,99 euros pour 40 Go ;

Le forfait à 12,99 euros par mois et 40 Go va passer à 15,99 euros pour 100 Go (en 5G) ;

Le forfait à 14,99 euros par mois et 60 Go va passer à 15,99 euros par mois pour 100 Go (en 5G).

Le mail envoyé par Sosh à ses abonnés // Source : Romain Heuillard via Bluesky

Ces augmentations de prix sont justifiées par la quantité de données mobiles de ces forfaits. Par exemple, pour trois euros de plus par mois, le forfait à 12,99 euros vous permet d’avoir 60 Go d’Internet en plus et de passer à la 5G. L’augmentation prendra effet à partir du 21 mars prochain.

Comment refuser l’augmentation de prix de son forfait Sosh ?

Si vous ne souhaitez pas souscrire à cette nouvelle offre, il est possible de la refuser et de conserver votre forfait en l’état (ou bien, vous pouvez aussi voir pour changer de forfait mobile).

Rendez-vous sur votre espace client, muni de vos identifiants. Un message s’affichera dans la rubrique « Forfait mobile » pour vous informer que « votre forfait évolue ». Dans la section « votre futur forfait », cliquez sur « Renoncer à la proposition ».

Comment refuser l’augmentation de son forfait Sosh. // Source : Romain Heuillard via Bluesky

Sosh prendra votre rejet en compte et vous facturera le même montant que d’habitude (en vous proposant les mêmes avantages). Tenez bien compte de la date. Après le 18 mars, Sosh vous basculera automatiquement sur le nouveau forfait, plus cher. Comme le précise 01net, il vous sera possible de refuser ce changement jusqu’à quatre mois après cette date en résiliant sans frais.

