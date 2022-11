Quel sera le line-up de lancement du PlayStation VR2, futur casque de réalité virtuelle qui sera disponible en février 2023 ? Le catalogue peine à se dessiner…

Le PlayStation VR2 sera disponible le 22 février 2023, moyennant 599,99 € — un tarif qui s’ajoute au prix de la PlayStation 5 (449,99 ou 549,99 €), essentielle pour utiliser l’accessoire. L’accès au futur de la réalité virtuelle sur PlayStation ne sera pas très accessible financièrement, et certains montent déjà au créneau pour dénoncer ce prix délirant. Ils oublient néanmoins l’essentiel : à quoi jouera-t-on sur ce casque de réalité virtuelle très cher ?

Là est tout le problème du PlayStation VR2. Ces derniers mois, Sony s’est surtout concentré sur les caractéristiques — il est vrai intéressantes — du casque. Écran OLED, définition confortable, manettes repensées, technologies innovantes pour l’immersion, suivi de l’œil… Sur le papier, le PS VR2 fait rêver et les premiers retours sont d’ailleurs très positifs. Mais cela n’occulte pas que le catalogue de jeux peine à se dessiner à quelques mois du lancement.

La boîte du PS VR2. // Source : Sony

Une dizaine de jeux confirmés pour le PS VR2

En mai dernier, The Verge rappelait que Sony avait promis plus de 20 jeux différents pour le lancement du PlayStation VR2. On peine aujourd’hui à mettre un nom devant chacun d’entre eux — au-delà d’Horizon Call of the Mountain (susceptible de devenir un incontournable du casque). Dans un communiqué publié sur le PlayStation Blog le 2 novembre, Sony a dévoilé onze jeux supplémentaires. Sur ces onze productions, six d’entre elles arborent la mention « Pourra être précommandée à partir du 15 novembre », signifiant une sortie simultanée avec le casque.

En d’autres termes, on manque cruellement d’informations sur les expériences qui seront disponibles dès le 22 février 2023. Il y a pourtant des portages assez intéressants, dans le sillage de Resident Evil Village, No Man’s Sky, Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, Cities VR — Enhanced Edition ou encore Jurassic World Aftermath Collection. On gardera aussi un œil sur The Dark Pictures: Switchback VR, un jeu d’horreur sur rails qui devrait faire encore plus peur que Until Dawn: Rush of Blood.

Les studios indépendants jouent aussi le jeu de Sony pour le moment, avec quatre projets en cours de développement : The Light Brigade, Cosmonious High, Pistol Whip et Tentacular. Le PlayStation VR2 aura néanmoins besoin d’un titre incontournable, comme Half-Life: Alyx par exemple — monument de la réalité virtuelle capable de convaincre les sceptiques.

On rappelle que les jeux du premier PlayStation VR ne fonctionneront pas sur le PS VR2. Sony ne pourra pas tricher sur la quantité, en citant des jeux sortis depuis maintenant des années.

En somme, on espère que le PlayStation VR2 ne subira pas le même sort que le PlayStation VR, casque qui s’est très bien vendu sans besoin de s’appuyer sur un catalogue de jeux conséquent. Son successeur devra éviter ce biais, surtout à ce prix.

Tous les jeux annoncés sur le PS VR2