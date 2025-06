Lecture Zen Résumer l'article

Meta et Microsoft inaugurent une nouvelle collaboration avec le casque « Meta Quest 3S Xbox Edition ». Livré avec une manette, il permet notamment de jouer en cloud gaming sur le catalogue du Xbox Game Pass, le tout en réalité mixte ou virtuelle.

Un nouveau partenariat entre Microsoft et Meta vient de se concrétiser : les deux groupes annoncent le 24 juin un Meta Quest 3S aux couleurs de Xbox, avec du noir et du vert. Le vrai avantage de cette configuration : le casque est livré avec une manette exclusive en plus des contrôleurs Meta aux couleurs Xbox et trois mois d’abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Une formule alléchante… que les Français devront regarder de loin.

À noter que le produit avait déjà été présenté l’année dernière, mais sans être commercialisé. Il devait initialement s’agir d’un casque Meta Quest 3, un modèle plus cher.

Le Meta Quest 3S Xbox Edition est là, mais pas en France

Avec son casque Xbox, Meta revoit légèrement le design de son casque lancé fin 2024. Le produit et ses accessoires passent au plastique noir avec des lignes vertes. Cete édition limitée est disponible au prix de 399,99 dollars, contre 299,99 dollars pour l’édition de base. Mais le prix se justifie par la manette Xbox et l’abonnement inclus, en plus du côté collector du produit. Il s’agit de la version avec 128 Go de stockage et une sangle Elite, qui garantie un meilleur confort. Meta offre aussi trois mois d’abonnement à son service Meta Horizon+, avec des apps et des jeux inclus.

Cette édition limitée n’est malheureusement pas disponible en France // Source : Capture Numerama

Problème, Comme on peut le constater sur la boutique de Meta où le casque est vendu, il est impossible de commander l’édition limitée depuis la France. Le Meta Quest 3S Xbox Edition est uniquement vendu aux États-Unis et au Royaume-Uni. Une fois toutes les unités vendues, Xbox le promet : il n’y en aura pas d’autres. Une édition limitée surtout là pour faire la promotion du Xbox Game Pass Ultimate et de l’application Xbox sur Horizon OS. Elle permet de jouer à des jeux du catalogue, y compris en cloud gaming (en les streamant, c’est-à-dire sans avoir besoin d’installer les jeux).

Le jeu Xbox dans un casque Meta Quest. // Source : Meta

Mauvaise nouvelle pour les fans français de Xbox et de VR, qui devront recourir à l’importation s’ils espèrent obtenir ce produit en édition limitée. Autrement, l’application Xbox est disponible sur tous les casques Meta Quest et prend la forme d’une fenêtre flottante pour jouer en cloud gaming.

