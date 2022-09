Si la date de sortie du PS VR2 n’est pas connue, comme son prix, on sait une chose : les titres sortis sur le premier PS VR ne tourneront pas sur le PS VR2.

Vous espériez profiter de vos jeux PS VR sur le nouveau casque de réalité virtuelle PS VR2 ? Vous pouvez dès à présent faire votre deuil. Aucune rétrocompatibilité ne sera possible entre les titres développés pour la première génération du PS VR et le futur accessoire construit par Sony. C’est ce qu’un dirigeant de l’entreprise a admis à l’occasion d’un podcast sur le site officiel.

Diffusé le 16 septembre, il fait participer à la discussion Hideaki Nishino, un vice-président senior de Sony Interactive Entertainment. C’est lors de cet échange que ce responsable a expliqué l’existence d’obstacles techniques ne pouvant pas être franchis pour permettre cette rétrocompatibilité. À cela, il y a aussi la manière de créer les jeux en réalité virtuelle qui a changé.

Des évolutions techniques significatives

La raison invoquée est que le nouveau casque est « conçu pour offrir une véritable expérience de réalité virtuelle de nouvelle génération », et qu’il embarque de ce fait des fonctions et des capacités qui n’existaient pas du temps du PS VR. Parmi ces éléments plus avancés figurent le retour haptique, un suivi de la vue, des joysticks adaptatifs l’audio 3D ou encore la 4K HDR.

Ces ajouts techniques, poursuit Hideaki Nishino, font qu’il n’est plus possible de développer des jeux vidéo pour le PS VR2 de la même façon que l’on concevait ceux de la génération précédente. Dans ces conditions, il faudra donc réutiliser l’ancien casque PS VR pour jouer aux précédents jeux ou bien faire une croix dessus et embrasser la nouvelle génération.

Pour toutes ces raisons, « les jeux PS VR ne sont pas compatibles le PS VR2 », a prévenu Hideaki Nishino.

PlayStation VR2 // Source : Sony

Cette absence de rétrocompatibilité tranche avec la politique de Sony qui s’efforce de maintenir un minimum de continuité entre les générations de ses produits. Ainsi, les jeux de la PlayStation 4 sont jouables sur PS5. Il est également possible de retrouver les catalogues de la PS1, PS2, PS3 et PSP à travers certaines formules du PlayStation Plus.

Le PlayStation VR premier du nom fonctionne sur la PlayStation 5, au moyen d’un adaptateur gratuit à demander à Sony.

Il reste à voir si Sony trouvera une solution pour avoir un pont entre les jeux PS VR et le casque PS VR2. Le discours d’Hideaki Nishino suggère toutefois que ce n’est plus un sujet chez Sony. De plus, le PS VR2 repose aussi sur de nouvelles manettes, appelées Sense, et qu’elles compliquent la perspective d’une correspondance entre les touches, les options et les fonctionnalités.