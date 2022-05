Partager les dernières photos ou vidéos de vos vacances avec vos proches peut s’avérer compliqué, aussi bien pour vous, que pour les personnes auxquelles vous souhaitez envoyer ces fichiers assez lourds.

Plutôt que de stocker vos documents sur un disque dur ou une clé USB qu’il faudrait ensuite ranger soigneusement, la solution la plus simple reste sans nul doute de faire transiter vos fichiers volumineux par un service en ligne ou une application dédiée.

Vous aimeriez gagner plus d’espace sur votre mobile ? Il existe de nombreuses solutions à ce problème. Le vider de vos fichiers les plus imposants en est une. Il existe quelques applications utiles qui vous aideront à envoyer vos gros fichiers à partir de votre appareil iOS ou Android. Dans cet article, nous vous donnons 3 solutions pour transférer facilement des fichiers lourds depuis un smartphone.

Google Drive

La version de bureau de Gmail est dotée d’une fonctionnalité qui l’intègre à Google Drive, ce qui la rend capable d’envoyer des fichiers de 10 Go maximum via votre compte cloud.

Hélas, contrairement à la version iOS, la version Android ne dispose pas de cette fonctionnalité. Mais vous pouvez tout de même télécharger un fichier volumineux sur votre compte Google Drive, puis le partager avec d’autres destinataires.

Pour télécharger votre fichier sur votre compte Drive, il faut le sélectionner dans un gestionnaire de fichiers, puis cliquer sur « Partager – Google Drive », en sélectionnant l’emplacement où vous souhaitez l’enregistrer.

Google Drive. // Source : Google

WeTransfer

WeTransfer // Source : Page d’accueil

Il existe une version Android de WeTransfer, mais si vous préférez économiser sur l’espace disque, vous pouvez simplement utiliser la version du navigateur via votre smartphone. Le site est disponible en 8 langues et il s’ouvre automatiquement dans la langue de l’utilisateur. Cette fonctionnalité peut être intéressante lorsqu’il s’agit d’envoyer des fichiers à des partenaires à l’étranger. Le seul inconvénient : l’envoi n’est pas parfait, puisqu’il est rempli de publicités couvrant l’intégralité de la page.

Wetransfer est aujourd’hui l’une des meilleures solutions gratuites pour nos problèmes d’envoi de fichiers volumineux. Sa simplicité et sa rapidité d’utilisation sont des caractéristiques qui lui offrent une position de choix dans notre liste. Grâce à WeTransfer, on peut envoyer un fichier ou une compilation de fichiers faisant au total 2 Go.

Son utilisation est très simple, puisqu’il suffit seulement d’aller sur la page principale du site et d’ajouter ou de déposer les documents tels quels (pas besoin de les compresser ou les modifier). Il faut juste avoir une adresse de courriel pour recevoir les confirmations d’envoi et de téléchargement. Il peut y avoir jusqu’à 20 destinataires. Ceux-ci reçoivent alors un e-mail avec le lien de téléchargement valable durant 7 jours.

Smash

Smash // Source : page d’accueil

Smash est un service français qui est basé à Lyon. Pour transférer vos fichiers, il vous suffit de glisser ce que vous souhaitez envoyer sur la page d’accueil de Smash, de renseigner l’adresse mail du destinataire et le tour est joué.

Cet outil vous permet de partager gratuitement vos fichiers sans limites de taille. Vous pouvez le faire soit par e-mail, soit via un lien (même sur Slack pour les entreprises).

En revanche, la vitesse de transfert des fichiers dépassant 2 Go sera réduite. Pour y remédier, il vous faudra utiliser la version Pro facturée à 5 €/mois (ce qui est tout de même assez rentable). Concernant la disponibilité des fichiers, elle peut aller jusqu’à 14 jours pour la version gratuite et 365 jours si vous utilisez une version payante.