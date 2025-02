Lecture Zen Résumer l'article

George R.R. Martin a évoqué une nouvelle fois les possibilités de voir un film Elden Ring au cinéma. Si la porte n’est pas fermée, son implication semble compromise.

Il y a quelques mois, George R.R. Martin, auteur de Game of Thrones, se montrait énigmatique à propos de la possibilité de faire un film Elden Ring — jeu vidéo dont il a aidé à bâtir l’univers. À l’occasion de l’IGN Fan Fest 2025, il a été un peu plus bavard sur le sujet, le 21 février.

« Bien, je ne peux pas en dire trop sur le projet, mais il y a des discussions autour de l’opportunité de faire un film Elden Ring », a-t-il fait savoir. Hidetaka Miyazaki, le directeur du jeu, avait précédemment indiqué ne pas être fermé à l’éventualité, à condition de trouver un partenaire solide pour assumer une telle adaptation (Sony Pictures ?). George R.R. Martin s’y connaît bien dans le domaine, puisque Game of Thrones a pris le chemin du petit écran avec HBO.

Si un film Elden Ring est produit, George R.R. Martin ne sera pas impliqué

Toutefois, si George R.R. Martin a son nom associé à Elden Ring, le jeu vidéo, il n’est pas certain que ça soit également le cas pour Elden Ring, le film. Son emploi du temps pourrait ne pas lui permettre d’assurer ses fonctions de consultant, alors qu’il est déjà en retard sur d’autres activités. Il tiendrait d’abord à terminer l’écriture de son livre The Winds of Winter, sixième tome de la saga Game of Thrones et véritable arlésienne.

« On verra sił y aura un film Elden Ring et quelle sera mon implication, car je n’en sais rien. J’ai quelques années de retard avec mon livre, donc cela limite la quantité de choses que je peux faire », explique George R.R. Martin sur son agenda. Il ne faut pas non plus occulter son âge : l’auteur aura 77 ans en septembre 2025.

On rappelle que George R.R. Martin n’a pas écrit l’histoire d’Elden Ring, mais a fourni un ensemble d’éléments de lore pour aider les scénaristes du studio FromSoftware. Sur son blog, il minimisait d’ailleurs son rôle : « Je suis honoré de les avoir rencontrés, d’avoir travaillé avec eux et d’avoir joué un rôle, si petit soit-il, dans la création de cet univers incroyable ». Il n’empêche, Elden Ring, qui a connu un immense succès commercial, comporte plusieurs hommages à George R.R. Martin : les noms des personnages principaux sont basés sur ses initiales tandis qu’on peut trouver une épée évoquant le trône de Game of Thrones.

