Alors que la série Game of Thrones s’est terminée après huit saisons, Warner Bros. continue de dériver l’univers imaginé par George R.R. Martin. On apprend ainsi qu’un film est en préparation.

L’univers Game of Thrones se porte bien, merci pour lui. Depuis que la série diffusée par HBO s’est terminée en 2019 avec une huitième saison controversée, Warner Bros. cherche des moyens de densifier le nombre de contenus. C’est ainsi qu’est proposée, depuis 2022, le prologue House of the Dragon, en attendant un autre spin-off en 2025, intitulé A Knight of the Seven Kingdoms. La multinationale ne compte pas s’arrêter là et envisage d’envahir les cinémas, fait savoir The Hollywood Reporter dans un article publié le 31 octobre.

Warner Bros. se serait donc lancé dans la production d’au moins un film à destination des salles obscures — et non pas de sa plateforme Max. Le projet ambitieux n’en est qu’à ses balbutiements : il n’y aurait ni réalisateur, ni scénariste, ni casting selon les sources du média. Ce qui veut dire qu’il va falloir patienter très longtemps avant de voir un premier long métrage adapté de Game of Thrones, sachant que cette éventualité est loin d’être nouvelle.

La suite logique : Game of Thrones va devenir un film

En 2014, déjà, George R.R. Martin évoquait l’idée de faire plusieurs films Game of Thrones, avec énormément de matière pour le faire. Il évoquait par exemple une piste pour apporter davantage de liant à la série. « Cela dépend de la durée de la série principale. Est-ce qu’on va tenir sept ans ? Huit ans ? Dix ans ? Les livres sont de plus en plus gros. Ils pourraient avoir besoin d’un contenu plus ambitieux avec un budget de 100 millions pour deux heures. Ces dragons deviennent gros, vous savez », confiait-il à The Hollywood Reporter.

HBO a finalement décidé de garder Game of Thrones sur le petit écran pour ne pas éparpiller l’audience, alors que David Benioff et Dan Weiss, les créateurs de la série, étaient partants pour conclure l’histoire avec trois films. Aujourd’hui, des liens entre la SVOD et le cinéma existent : le blockbuster The Batman a eu droit à sa série spin-off (The Penguin) sur Max, et ce sera également le cas pour la saga Dune de Denis Villeneuve. Et on peut aussi mentionner le Marvel Cinematic Universe et Star Wars, qui nourrissent constamment Disney+ après avoir connu d’immenses succès au cinéma. Game of Thrones, de son côté, ferait le chemin inverse.

Games of Thrones est un univers suffisamment riche pour imaginer une foule de projets, qu’ils soient pensés pour le cinéma ou la télévision. Certains d’entre eux ont même été abandonnés, comme celui sur le personnage de Jon Snow (Kit Harington). On peut dès lors s’attendre à des séries et des films tirés de Game of Thrones, tant que le public répondra présent et qu’il y aura matière à raconter des histoires prenantes.

