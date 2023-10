Comme annoncé il y a quelques jours, Twitter, désormais connu sous le nom X, introduit deux nouvelles options d’abonnement. Les offres « Basique » et « Premium+ » s’ajoutent à « Premium », soit de quoi fracturer un peu plus le réseau social.

Avec Twitter, les choses vont très vite. Depuis le rachat par Elon Musk, il y a maintenant un peu plus d’un an, le réseau social ne fait qu’enchaîner les changements. Il y a quelques jours, Elon Musk annonçait l’arrivée de nouvelles formules d’abonnement pour profiter au mieux de celui qu’on appelle désormais X. Elles ont été lancées le 27 octobre.

À l’offre « Premium » à 9,60 € par mois, déjà connue, s’ajoutent donc « Basique » et « Premium+ ». Elles sont respectivement proposées à 3,60 € et 19,20 € par mois — avec des options annuelles pour qui voudrait réaliser quelques économies (on peut souscrire via le web). Cette nouvelle grille complexifie un peu plus la manière dont est structuré Twitter, qu’on peut considérer aujourd’hui comme un mort-vivant. Mais c’est en réalité assez simple : plus on paiera, plus on aura accès à des fonctionnalités et moins il y aura de publicités.

Nouvel abonnement Premium+ sur Twitter // Source : Capture d’écran

Twitter a désormais trois abonnements

Les abonnés Premium bénéficieront toujours d’une « expérience améliorée » et pourront gagner de l’argent grâce à leurs tweets, en plus d’arborer un petit badge bleu pour se distinguer des autres. Pourquoi payer encore plus cher pour passer à Premium+ ? Cette formule supprime totalement les publicités dans les fils Pour vous et Abonnements et, surtout, booste l’exposition de ses interventions. Une mise en avant — achetée — pour gagner, peut-être, encore plus d’argent avec une meilleure audience.

X Basique, en revanche, ne permet pas d’accéder aux fonctionnalités des créateurs, permettant d’obtenir un paiement pour ses posts — qui seront quand même légèrement boostés. Toutes les possibilités d’édition sont là (modification, message plus long, annulation…), mais vous n’aurez même pas droit à un badge bleu.

Les trois formules d’abonnement à Twitter (X) :

Basique Premium Premium+ Outils d’édition ✅ ✅ ✅ Publicités ✅ ✅* ❌ Boost des réponses Léger Moyen Maximal Paiement ❌ ✅ ✅ Badge bleu ❌ ✅ ✅ Prix mensuel 3,60 € 9,60 € 19,20 € *deux moins de publicités que Basique

Comme on peut le constater, l’offre Basique ne présente que peu d’intérêt, sinon invisibiliser un peu plus celles et ceux qui ne voudront pas payer. On se demande quand même combien de temps cette structure tiendra, alors que Twitter cherche toujours un modèle de monétisation vertueux. On n’est pas certain que fracturer encore plus la communauté soit une solution idéale. Mais le réseau social n’est plus à un bouleversement près.

