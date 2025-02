Lecture Zen Résumer l'article

Après avoir attaqué OpenAI à plusieurs reprises, réclamé sa fermeture et critiqué son incapacité à progresser technologiquement, Elon Musk serait à l’initiative d’une immense opération visant à mettre la main sur le créateur de ChatGPT. Avec un groupe d’investisseurs qui lui sont proches, Elon Musk souhaiterait prendre le contrôle de l’entreprise pour 97,4 milliards de dollars.

Selon les informations du Wall Street Journal, Elon Musk prépare une opération susceptible de changer le destin de l’intelligence artificielle, et donc de l’humanité.

Dans un article paru le 10 février, le Wall Street Journal révèle l’existence d’une opération visant à donner le contrôle d’OpenAI au patron de Tesla et de SpaceX, contre une somme record de 97,4 milliards de dollars. Cette opération entrainerait la transformation d’OpenAI en une entreprise à but lucratif et mettrait probablement fin au règne de Sam Altman, une des rares personnalités de la Silicon Valley à s’opposer publiquement à Elon Musk. Le milliardaire, plus puissant que jamais grâce à son entrée au gouvernement, a envoyé l’offre de rachat lundi 10 février par le biais de son avocat, Marc Toberoff.

Pour rappel, Elon Musk fait partie des cofondateurs d’OpenAI, mais s’est disputé avec les autres fondateurs après avoir tenté de faire fusionner l’entreprise avec Tesla. Le milliardaire tente depuis de faire fermer OpenAI, qu’il accuse de trahir sa mission originelle en voulant faire de l’argent. Il l’a aussi concurrencé avec xAI, sa propre réplique de l’entreprise. Mais, malgré son hostilité public envers OpenAI, rêve d’en prendre le contrôle.

Pour aller plus loin OpenAI (ChatGPT) révèle la vérité sur Elon Musk dans des messages privés passionnants

Sam Altman refuse la proposition, Elon Musk le traite « d’escroc »

La structure d’OpenAI est aujourd’hui très particulière, puisqu’il s’agit d’une organisation à but non lucratif. Sam Altman n’a aucunement son mot à dire sur le destin de la structure, ce qui veut dire que sa parole n’engage que lui. Le patron de ChatGPT a immédiatement commenté la fuite en déclarant : « Non merci mais nous voulons bien racheter Twitter pour 9,74 milliards si tu veux », en référence à la perte de valeur du réseau social nommé X, racheté par Elon Musk 54 milliards de dollars.

Sam Altman et Elon Musk se disputent publiquement sur le sujet. // Source : X

Elon Musk n’a pas tardé à répondre à son ancien collègue, avec un simple « Escroc ». Aucun des deux hommes ne dément quoi que ce soit, ce qui semble confirmer que l’information du Wall Street Journal est vraie.

Comme pour le rachat de Twitter, cette offre n’a pas été sollicitée par OpenAI, qui n’est pas à vendre. C’est la marque de fabrique d’Elon Musk ces dernières années, qui s’attaque généralement à des structures jugées vulnérables, qui ne peuvent pas se permettre de refuser financièrement une offre élevée. Le milliardaire propose de racheter OpenAI avant sa transformation en une entreprise à but lucratif pour cette raison : la structure actuelle favorise l’immersion d’un nouvel acteur puissant, soutenu par le gouvernement, qui pourrait s’emparer de toutes les parts pour privatiser la structure. Il pourrait être difficile pour les investisseurs les plus puissants, comme Microsoft (49 %), de justifier un refus si l’offre d’Elon Musk est jugée satisfaisante par une part conséquente d’investisseurs.

Le logo d’OpenAI. // Source : Numerama

« Il est temps pour OpenAI de redevenir la force open-source axée sur la sécurité qu’elle était autrefois », a déclaré Musk dans un communiqué fourni par Toberoff au Wall Street Journal. Rien ne dit qu’Elon Musk jouera vraiment sur l’open source s’il contrôle l’entreprise, mais le milliardaire a toujours su faire des promesses pour s’attirer l’amitié des investisseurs.

Parmi les associés d’Elon Musk dans cette opération, qui aboutirait probablement à la fusion de xAI et OpenAI, il y a plusieurs groupes d’investissements comme Valor Equity Partners, Baron Capital, Atreides Management, Vy Capital et 8VC, qui fourniraient à Elon Musk les fonds nécessaires pour garantir le rachat des parts.

Elon Musk veut transformer OpenAI en ce qu’OpenAI voulait déjà devenir

Depuis des mois, Elon Musk tente de convaincre le monde qu’OpenAI va devenir une entreprise dangereuse en mettant fin à son statut d’organisation à but non lucratif. Sa proposition de rachat confirme la défense de l’entreprise de Sam Altman depuis des mois : Elon Musk rêve lui aussi d’un OpenAI commercial, mais souhaite le posséder. Un éventuel soutien par Donald Trump pourrait sérieusement compromettre l’avenir de l’entreprise.

Article en cours de rédaction

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !