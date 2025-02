Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La nouvelle génération d’écouteurs sans fil d’Apple se décline en deux modèles : avec ou sans réduction de bruit active. C’est la version avec ANC qui est en ce moment proposée en promotion sur Amazon.

C’est quoi, cette promotion sur les derniers écouteurs d’Apple ?

Les AirPods 4 d’Apple avec réduction de bruit active sont vendus 199 €. Ils sont actuellement proposés au prix de 178 € sur Amazon.

Vous pouvez consulter notre guide des meilleurs écouteurs sans fil pour voir où se situent les AirPods 4 par rapport aux autres modèles.

C’est quoi, ces nouveaux écouteurs d’Apple ?

Les AirPods 4 sont donc la dernière génération en date d’écouteurs sans fil d’Apple. Ce modèle en promotion dispose de la réduction de bruit active (ANC), une réduction performante, mais différente de celle des AirPods Pro 2. Les AirPods 4 sont en effet des écouteurs ouverts, avec une nouvelle forme d’oreillettes qui ne permet pas d’appliquer une réduction de bruit naturelle, et qui n’atteint pas le niveau d’isolation des modèles Pro. Les bruits sont donc atténués plus modérément, mais l’ANC est tout de même efficace.

Les oreillettes offrent un excellent maintien dans le canal auditif. Les AirPods 4 ne sont pas conçus pour la pratique d’activités sportives, mais pourront tenir le temps d’une session de sport peu intensive. Les tiges tactiles permettent de changer de pistes et de volumes, et de répondre à des appels. Apple oblige, les AirPods 4 profitent d’une intégration poussée avec l’écosystème Apple, avec la présence de Siri et la possibilité d’interagir avec l’assistant vocal d’un hochement de tête.

Les AirPods 4 et les AirPods Pro 2. Préférez-vous ouvert ou intra ? // Source : Nino Barbey pour Numerama

À ce prix, ces écouteurs d’Apple sont-ils une bonne affaire ?

Moins de 180 € pour les nouveaux écouteurs d’Apple avec ANC, c’est une bonne affaire. La puce Apple H2 embarquée permet de profiter de l’audio spatial, et du suivi dynamique du son lorsque vous bougez la tête. Les haut-parleurs dynamiques offrent une qualité sonore proche des modèles Pro 2, avec un son équilibré, et des instruments et des voix clairs et parfaitement identifiés.

Enfin, niveau autonomie, comptez 5 h d’écoute à volume raisonnable et 30 h de plus grâce au boîtier.

Notez que la version sans réduction de bruit active se trouve également en réduction sur Amazon, au prix de 139 € au lieu de 149 €.

