Sauf miracle, TikTok mettra fin à son application le dimanche 19 janvier 2025 aux États-Unis. Le réseau social chinois n’a pas réussi à obtenir gain de cause auprès des tribunaux américain, ce qui le contraint à l’écran noir.

Avec plus de 170 millions d’utilisateurs rien qu’aux États-Unis, TikTok est un des plus grands succès numériques de ces dernières années, Pourtant, et aussi improbable que cela puisse apparaître, le réseau social sera interdit le 19 janvier 2025. Depuis mars 2023, les parlementaires américains s’interrogent sur le succès de cette application, qu’ils accusent de servir le Parti communiste chinois. Le président Joe Biden a signé le 24 avril 2024 une loi contraignant ByteDance à vendre TikTok… ou à le fermer.

Depuis, TikTok tente de survivre. Le réseau social multiplie les recours auprès de la justice américaine, mais n’arrive pas à obtenir gain de cause. Il attend depuis plusieurs semaines que la Cour suprême se prononce, mais anticipe désormais un refus de se prononcer de la plus grande instance du pays. Malgré le soutien de Donald Trump, devenu fan du réseau social, TikTok s’apprête à fermer dès dimanche, selon The Information, le 15 janvier.

TikTok a préparé son plan de fermeture

Le 19 janvier 2025, comme le veut Joe Biden, TikTok fermera. The Information indique que l’entreprise débranchera les serveurs de son application de manière radicale, ce qui signifie que les personnes qui ont déjà téléchargé le logiciel ne pourront plus l’utiliser (ou le pourront avec un VPN ?). Il est aussi probable qu’Apple et Google suppriment TikTok de leurs magasins d’applications, pour entrer en conformité avec la loi.

En ouvrant TikTok le 19 janvier, les utilisateurs américains de l’application recevront une alerte sur la fin de l’application, avec un lien vers un site web pour leur expliquer ce qu’il s’est passé. Les Américains pourront télécharger leurs données personnelles sur ce site, mais ne pourront plus accéder aux millions de vidéos courtes. Les employés de TikTok, eux, seront conviés au travail dès le lendemain pour discuter de la suite.

Donald Trump va-t-il ressusciter TikTok ?

Au lendemain de son bannissement, TikTok verra un nouveau président entrer à la Maison-Blanche : Donald Trump. Le réseau social espère sans doute qu’un des premiers décrets de Donald Trump abrogera la loi signée par Joe Biden ou, du moins, la suspendra quelque temps. L’hypothèse d’une vente de TikTok à Elon Musk a été évoquée par la presse ces derniers jours, même si la Chine dément formellement. Toujours est-il que cette option ferait passer TikTok sous giron américain, et donc le protégerait d’un bannissement.

Malgré sa proximité récente avec les équipes de TikTok, qui le présentent notamment comme un des comptes les plus populaires du réseau social, Donald Trump n’a aucun intérêt à sauver un rival des grands groupes américains. Un sauvetage serait sans doute accompagné de conditions fermes, comme une vente ou des garanties sur les données américaines. Le revirement conservateur de Mark Zuckerberg réduit d’ailleurs la nécessité d’offrir de la concurrence à Facebook et à Instagram.

La fermeture soudaine d’une application aussi populaire que TikTok est inédite dans un pays occidental. Le réseau social chinois peut toujours espérer un sauvetage de la Cour suprême à la dernière minute, mais semble pour l’instant condamné à un avenir sombre. Il pourrait devenir le premier, dès dimanche, à subir une interdiction totale aux États-Unis.

