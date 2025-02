Lecture Zen Résumer l'article

Lors de la présentation des résultats de Snapchat, son PDG Evan Spiegel a déclaré que l’incertitude autour de l’avenir de TikTok a un impact positif pour son entreprise. La menace plane toujours et Snapchat se frotte les mains.

Bien que Donald Trump soit arrivé à la Maison-Blanche et ait « sauvé » TikTok, l’avenir de l’application n’est pas tout à fait sauf. Son éditeur ByteDance est encore coincé entre se retirer du marché américain ou vendre TikTok à une entreprise américaine. Dans le même temps, cela profite aux autres réseaux sociaux, dont Snapchat.

Snapchat reconnaît que l’incertitude autour de TikTok l’arrange bien

C’est TechCrunch qui, le 4 février, rapporte les propos du PDG de Snapchat Evan Spiegel lors de sa conférence des résultats du quatrième trimestre 2024. Il a déclaré qu’il y avait eu une augmentation de l’engagement sur Snapchat lorsque TikTok a été fermé. Pour lui, « l’environnement général d’incertitude profite à notre activité. »

Cette incertitude profite à Snapchat, puisque les créateurs de contenu tentent de ne plus dépendre de TikTok. Certains d’entre eux se lancent sur d’autres réseaux sociaux, y compris Snapchat. Selon Snapchat, le nombre de créateurs de contenu sur le réseau social a augmenté de 40 % en 2024. Evan Spiegel a précisé que plus d’un milliard de photos/vidéos étaient publiées en public sur l’application. Snapchat compte aujourd’hui 453 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, soit 39 millions de plus par rapport à 2023. Son chiffre d’affaires aussi est en augmentation, et la croissance devrait continuer en 2025.

Snapchat tente déjà de concurrencer TikTok

Pour accueillir des nouveaux venus ou ceux qui reviennent, Snapchat tente de les séduire avec des fonctionnalités qui ressemblent à TikTok. Il y a principalement Spotlight, un nouvel onglet tout à droite dans l’application. Le fonctionnement est le même que les TikTok, les Reels ou les Shorts.

On parle de vidéos verticales qui défilent dans un fil de vidéos recommandées. On peut les aimer, les commenter, les partager. En cliquant sur les profils des comptes qui publient, on peut voir leurs stories, mais aussi toutes les vidéos publiées, avec un compteur de vues. Snapchat a même son programme de monétisation des vidéos, Snap Star, qui continue de monter.

Snapchat n’est évidemment pas le seul réseau social à profiter de l’avenir irrésolu de TikTok aux États-Unis : d’autres applications peuvent aussi en témoigner, dont Instagram et YouTube évidemment, et par ailleurs d’autres entrants comme RedNote.

