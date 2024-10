Lecture Zen Résumer l'article

En bonne forme lors du dernier trimestre (443 millions d’utilisateurs chaque jour), Snapchat a annoncé qu’une nouvelle application, plus simple, arriverait en 2025. L’entreprise entame une nouvelle refonte, avec pour objectif de devenir un des acteurs principaux de la vidéo.

Snapchat et les refontes de son application, c’est presque la routine. Assez régulièrement, le réseau social se lance dans un redesign de son logiciel, afin de se « simplifier » et de gagner en fonctions. Quasiment à chaque fois, les utilisateurs râlent, ce qui amène Snapchat à effectuer plusieurs retours en arrière pour sortir de la zone de turbulence dans laquelle il est lui-même rentré.

À l’occasion de la présentation de ses résultats financiers pour le troisième trimestre de 2024, Evan Spiegel, le patron de Snap, a annoncé qu’une nouvelle refonte de Snapchat allait arriver en 2025.

Une application plus simple, qui combine le flux vidéo au reste de Snapchat

Financièrement, Snap s’en sort plutôt convenablement. L’entreprise dispose de 443 millions d’utilisateurs chaque jour, soit 37 millions de plus qu’en 2023. Son chiffre d’affaires est en hausse (1,37 milliard de dollars), mais l’entreprise perd encore de l’argent (153 millions de pertes, ce qui est moins qu’auparavant). Snap se dit malgré tout fier de l’engagement de sa communauté, qui continue de passer plus de temps dans l’application. 12 millions de personnes payent d’ailleurs pour Snapchat+.

Début 2025, Snap s’attend à une légère perturbation de sa croissance, qui pourrait être causée par le déploiement d’une nouvelle application. L’entreprise la présente comme plus « simple » et indique que 10 millions de beta testeurs l’utilisent déjà. Le nouveau Snapchat s’orienterait vers la découverte de contenu, avec un flux vidéo a priori destiné à détrôner TikTok. Les conversations s’enrichiraient aussi du partage de vidéos courtes, ce qui a sans doute pour but d’inciter les gens qui communiquent peu par Snapchat à le faire davantage.

L’interface actuelle de Snapchat. À l’avenir, le flux vidéo Spotlight pourrait s’intégrer partout. // Source : Snap

En transparence avec les investisseurs, Snap a indiqué avoir des retours partagés sur la nouvelle application. Les testeurs sous Android seraient contents, mais les utilisateurs d’iOS seraient moins satisfaits.

« Même si nous pensons qu’il y aura de la croissance dans l’engagement pour le contenu et dans la demande pour les emplacements publicitaires avec le temps, de nombreux changements associés au Snapchat ‘Simple’ se produisent immédiatement lorsque les Snapchatters s’adaptent à la nouvelle expérience utilisateur, ce qui présente un risque de perturbation à court terme » écrit l’entreprise, qui suggère de mauvais résultats en 2025 au moment du déploiement de l’application.

Autrement dit, Snap mise sur cette transformation pour gagner plus d’argent, en opérant un virage vers la vidéo. Il sait aussi que ses utilisateurs les plus anciens n’apprécieront pas ce nouveau virage, ce qui pourrait en faire fuir quelques-uns. À terme, il pense néanmoins que la nouvelle application lui fera gagner en fréquentation. L’entreprise travaille aussi sur d’autres projets, comme ses lunettes Spectacles de réalité augmentée.

