Les cours en bourse ne sont pas toujours des indicateurs pertinents pour prédire l’avenir d’une technologie. Après l’annonce de la Switch 2, le cours de Nintendo a dévissé. Est-ce un mauvais présage ?

Nintendo a-t-il bien fait de proposer une annonce de la Switch 2 sous forme de teaser, sans dévoiler ce qui fait le sel de sa proposition — à savoir, les jeux et les expériences ? La bourse de Tokyo a tranché : ce que propose le géant du jeu vidéo n’est pas suffisant, malgré de nouveaux Joy-Con. Au lendemain de l’annonce, le cours de Nintendo a dévissé de 7 %. Le marché semble sanctionner une console trop conventionnelle et le peu d’évolution par rapport à la Switch première du nom. Qui, rappelons-le, est une poule aux œufs d’or, avec 146 millions d’unités vendues et de nombreux records battus.

Mais la bourse de Tokyo est-elle fiable, quand il s’agit de prédire les succès et les échecs de Nintendo ? Pour cela, nous avons remonté le temps et nous avons cherché les variations du cours en bourse de Nintendo, après les annonces des 3 dernières consoles.

La réaction de la bourse à l’annonce de la Switch

Pour la Switch première du nom, sortie en 2017, c’est l’inverse qui s’est produit. L’action Nintendo avait progressé lors de l’annonce. Par exemple, le titre avait gagné 3,34 % à la Bourse de Tokyo suite au teaser de la console publié par Nintendo. La suite de l’histoire aura donné raison aux investisseurs, pour les raisons que l’on connaît.

La réaction de la bourse à l’annonce de Wii U

L’annonce de la Wii U en juin 2011, lors de l’E3, a eu un impact très négatif sur l’action Nintendo. Elle a chuté de 5 % le jour même et a continué de baisser, perdant presque 10 % en deux jours. Le cours en bourse de Nintendo est tombé à son plus bas niveau depuis janvier 2006. Autant dire que les marchés étaient frileux sur la console-tablette tactile de Nintendo.

Et la bourse avait vu juste : la Wii U n’a été vendue qu’à 13 millions d’exemplaires, faisant de la console un échec redoutable pour Nintendo.

La réaction de la bourse à l’annonce de Wii

Concernant la Wii, l’analyse peut être faite en 3 temps. Il faut se souvenir que le parcours d’annonce de la console a été chaotique : elle devait être annoncée en 2005 et a été reportée en 2006 parce que le concept du contrôleur si caractéristique ne fonctionnait pas aussi bien que Nintendo le souhaitait. En mai 2006, à l’E3, Nintendo dévoile enfin sa Wii et le cours de son action augmente légèrement. Mais en septembre 2006, quand Nintendo dévoile le prix et la disponibilité de la console, le cours chute de 4 %. Les actionnaires ont estimé que la stratégie de Nintendo n’était pas la bonne.

Mais cette courte baisse est une illusion : 2006 sur le plan macroscopique est en réalité l’année de la première explosion de Nintendo. Avec 101 millions d’unités vendues, la console a été un énorme succès. Encore une fois, la bourse a vu juste… mais pas immédiatement après l’annonce de la stratégie de commercialisation.

Début 2006, l’action Nintendo se prépare à une ascension fulgurante // Source : Capture d’écran Numerama

