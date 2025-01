Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le Google Pixel 8 Pro est un smartphone premium performant, avec un volet photo remarquable. Le modèle 128 Go se trouve à un très bon prix en ce début de solde d’hiver.

C’est quoi, cette promotion sur ce Pixel 8 Pro ?

Le Google Pixel 8 Pro 128 Go est normalement vendu 1 099 € à sa sortie. Il est en ce moment proposé au prix de 479 € dans la boutique d’Orange. Veillez à ne pas sélectionner de forfait et à choisir l’option « Acheter un mobile » pour profiter de ce prix. Un bonus de reprise de 70 € s’ajoute et fait passer le prix du Pixel 8 Pro à 409 €.

C’est quoi, ce smartphone de Google ?

Le Pixel 8 Pro est un beau smartphone au design élégant avec des angles arrondis et un dos au revêtement mat. Ses finitions sont tout aussi bonnes, et ses dimensions de 162,6 × 76,5 × 8,8 mm pour un poids de 213 g en font un grand modèle, qui tient toutefois bien en main grâce à sa très bonne ergonomie. Sa grande taille permet surtout d’embarquer une dalle OLED de 6,7 pouces à la définition QHD+ et à la résolution de 1344 × 2992 pixels.

L’écran est très lumineux et procure une bonne visibilité. En dehors d’une colorimétrie un peu froide, la dalle est agréable à consulter. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz offre la fluidité attendue, et permet de naviguer confortablement dans l’interface Pixel Experience. Cette dernière embarque de nombreuses fonctionnalités. Niveau performances, la puce Tensor 3 délivre est à l’aise avec le multitâche et les jeux vidéo, mais il ne faudra pas pousser le smartphone dans ces derniers retranchements au risque de le voir légèrement chauffer.

Le Pixel 8 Pro dans sa version Bleu Azur // Source : Google

Le Pixel 8 Pro est-il une bonne affaire pendant les soldes d’hiver ?

Le Pixel 9 Pro est le modèle le plus récent de Google. Ce n’est pas pour autant que le modèle 8 Pro n’est pas une bonne affaire, surtout à ce prix ! Le smartphone de Google délivre des photos de grande qualité, grâce à trois capteurs performants et une IA efficace. Les clichés sont beaux et détaillés, de jour comme de nuit, et le travail de retouches apporte des corrections bluffantes. Le pixel 8 Pro peut également filmer en 4K à 60 i/s.

Enfin, le smartphone de Google vous tiendra une journée et demie d’utilisation dans le cas d’un usage normal, ce qui est une excellente autonomie. Il se recharge en 1 h 30 environ.

