[Deal du jour] Pour mettre des cadeaux sous le sapin tout en faisant des économies, de nombreux e-commercants proposent des ventes flash spéciales pour Noël. C’est le cas de La Fnac, dont voici certaines des meilleures offres.

Quels produits acheter pendant la vente flash de La Fnac ?

MacBook Air 3″ puce M3 à 1 099 €

Normalement vendu 1 299 € sur le site d’Apple, le MacBook Air M3 13,6″ est en ce moment proposé au prix de 1 099 € sur La Fnac. Le laptop d’Apple est très élégant, avec des finitions excellentes et des dimensions de 304,1 × 11,3 × 215 mm pour un poids de 1,24 kg. L’ultra-portable embarque un écran Liquid Retina de 13,6 pouces à la définition de 2560 × 1664 pixels. La visibilité est excellente et vous pourrez l’utiliser en extérieur, à condition d’éviter le plein soleil. Une fonction True Tone est présente pour réduire la fatigue visuelle.

La puce M3 permet d’effectuer des tâches gourmandes en ressources, comme du montage vidéo ou de la retouche photo. Vous pourrez aussi lancer des jeux, sans toutefois pousser les paramètres à fond. Sous le capot, le clavier rétroéclairé offre une frappe précise et agréable, et le trackpad est réactif. Niveau autonomie, la puce M3 permet une bonne journée et demie d’utilisation dans le cas d’un usage normal. Il se recharge en 2 h environ, via le port MagSafe.

Le Google Pixel 8 128 Go à 499 €

Google Pixel 8 // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Le Google Pixel 8 128 Go est commercialisé 869 € à sa sortie en 2023. Il est en ce moment proposé au prix de 499 € sur La Fnac. Avec ses dimensions de 150,5 × 70,8 × 8,9 mm pour un poids de 186 g, le Pixel 8 permet une bonne préhension. Sa dalle AMOLED FHD+ de 6,2 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz est parfaitement visible, y compris en plein soleil. Avec sa puce Tensor G3, le smartphone est fluide et réactif et vous n’aurez aucun problème à lancer des applications gourmandes, jeux vidéo compris, malgré quelques concessions sur les graphismes.

Le Google Pixel 8 est aussi un excellent photophone, avec des clichés détaillés et une IA pratique pour optimiser les photos. Niveau autonomie, comptez une bonne journée et demie d’utilisation en une seule charge.

La trottinette électrique Xiaomi Scooter 4 à 299 €

Xiaomi Scooter 4 // Source : Xiaomi

La Xiaomi Electric Scooter 4 est normalement vendue 549 € à sa sortie. Elle est actuellement proposée au prix de 299 €, et peut passer à 269 € avec la carte Fnac+. La trottinette de Xiaomi possède des lignes épurées et des câbles discrets. Son poids de 15,2 kg et son système de pliage facile permettent de la transporter dans le bus ou le métro. Les roues de 10 pouces et le large plateau assurent un confort et une sécurité appréciable, tout comme le freinage électronique à l’avant.

Son moteur d’une puissance nominale de 300 W et 600 W maximum permet de grimper des pentes jusqu’à 16 %. Sa conduite souple et est idéale pour circuler en ville, mais il convient toutefois d’éviter les nids de poule, trottoirs et autres routes accidentées. La Xiaomi Electric Scooter 4 possède une autonomie de 35 km environ, en fonction des conditions de circulation et de la température. Sa batterie se recharge en 4 h.

La montre connectée Samsung Galaxy Watch 7 40 mm à 299,99 €

Galaxy Watch 7 // Source : Samsung

La Samsung Galaxy Watch 7 40 mm, présente dans notre guide des meilleures montres connectées en 2024, est vendue 319 €. Elle est proposée au prix de 299,99 € sur La Fnac, et 269,99 € si vous êtes adhérents. La Galaxy Watch 7 opte pour un design circulaire plutôt joli, et d’excellentes finitions. Le boîtier est certifié IP68 et étanche jusqu’à 5 ATM. L’écran OLED de 1,3 pouces affiche une luminosité élevée de 2000 cd/m² et est visible en plein soleil. L’interface Wear OS propose une navigation fluide et ergonomique. Vous pourrez installer de nombreuses applications, recevoir des notifications, ou répondre à des messages et des appels.

Vous retrouverez des mesures précises, comme la température, l’accéléromètre, l’électrocardiogramme, ou encore la fréquence cardiaque, ainsi que des modes d’entraînement pour différentes disciplines sportives. Quant au GPS, il est réactif et précis. L’application de suivi de santé vous informe sur votre santé, votre tension artérielle ou votre rythme cardiaque, mais est réservée aux possesseurs de smartphone Samsung. Côté autonomie, la montre tient une journée et demie d’utilisation, ou plus d’une trentaine d’heures.

