[Deal du jour] La Samsung Galaxy Watch 6 n’est pas la dernière née des montres connectées de Samsung. Cependant, avec sa bonne fiche technique et son prix plus doux en promotion, elle vaut vraiment le coup.

C’est quoi, cette promotion sur la montre connectée de Samsung ?

La Samsung Galaxy Watch 6 (44 mm) est commercialisée 349 € à sa sortie en 2023. Elle est aujourd’hui proposée au prix de 199 € sur Amazon. Si vous êtes membres Amazon Prime, son prix passe à 149 € grâce au code promotionnel GW6DECEMBER.

C’est quoi, cette montre de Samsung ?

La Samsung Galaxy Watch 6 est une montre connectée tout en rondeurs. Ses bordures d’écran très fines mettent en valeur la dalle, pour en faire un accessoire très élégant. La montre est légère et très confortable une fois au poignet, et se porte très bien au quotidien. La dalle Super AMOLED de 1,47 pouces à la résolution de 480 × 480 pixels propose une luminosité maximale de 2000 cd/m². La montre est visible en plein soleil et se consulte facilement. Notez la présence d’un mode Always-On.

Son interface One UI Watch 5 (bientôt 6), basée sur Wear OS 4, propose de nombreuses applications via le Play Store. Vous pourrez personnaliser l’interface simplement, tout comme le cadran. L’écosystème Galaxy profite d’une interaction plus poussée avec les autres produits Galaxy. En revanche, dommage que la montre ne soit pas compatible avec les iPhone. La puce Exynos W930 offre par ailleurs une belle fluidité à la montre.

À ce prix, cette Watch 6 est-elle une bonne affaire ?

Moins de 200 € (moins de 150 € pour les adhérents Prime), c’est évidemment une très bonne affaire. Le suivi de la santé utilise de nombreux capteurs pour mesurer la température corporelle, la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène dans le sang, le niveau de stress, ou encore la qualité du sommeil. Les relevés sont précis et fiables.

Niveau sport, 90 activités sportives sont compatibles avec la Watch 6, et un suivi GPS efficace est disponible. Enfin, son autonomie est de deux jours d’utilisation. Il vous suffit de 30 min de charge pour passer de 0 % à 50 % de batterie.

