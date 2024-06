Lecture Zen Résumer l'article

Après une année d’absence, le géant chinois des smartphones fait son grand retour avec les Reno 12 et Reno 12 Pro. Dans un marché de plus en plus saturé, Oppo a-t-il encore ses chances ?

Près de dix ans après son entrée sur le marché de la téléphonie en Chine, Oppo a fait le choix en 2018 de se lancer sur le sol français. Après plusieurs années florissantes dans l’Hexagone, la firme avait décidé de renoncer à la commercialisation de ses smartphones jusqu’à nouvel ordre. Officiellement, Oppo avait quitté à la France à cause d’un contentieux avec le géant Nokia, qui accusait son homologue d’utiliser ses brevets 4G et 5G sans avoir payé de licence en France et en Allemagne. Ses salariés contestent néanmoins cette justification, puisqu’Oppo a fermé sa branche française sans attendre le résultat du tribunal.

En 2023, le distributeur français exclusif de la marque, Yang Technology SAS, avait cessé de vendre ses smartphones. La justice a finalement décidé à Oppo, qui a fermé trop tôt pour rien. La marque a décidé de relancer son activité française, sans ses salariés, cette fois-ci en commercialisant elle-même ses produits. Il n’y a plus de filiales française indépendante.

« Les habitants de tous les pays européens où OPPO était déjà présent pourront bientôt bénéficier à nouveau des produits innovants de la marque. OPPO formera une alliance stratégique de trois ans avec le groupe Telefónica, renforçant ainsi son expansion en Europe », déclarait OPPO à l’occasion du salon MWC 2024.

Oppo a fait son grand retour en Europe lors d’un événement à Ibiza. // Source : X

Reno 12 series : le comeback de Oppo en France

Après une année d’absence sur le sol français, OPPO fait son grand retour avec la gamme Reno 12 (il y a le Reno 12 et le Reno 12 Pro). Les deux modèles ne sont pas totalement sortis du chapeau puisqu’ils ont été présentés en Chine le mois dernier.

Annoncés à des prix attractifs de 449,90 € pour le Reno 12 et 549,90 € pour le Reno 12 Pro, ces smartphones visent à reconquérir un marché déjà dense et compétitif. Les différences notables entre les deux versions résident dans l’appareil photo, sur lequel OPPO a dû faire quelques compromis pour baisser les prix.

Les smartphones Oppo Reno 12 valent-ils le coup ?

Comme angle attaque, la firme chinoise s’est focalisée sur des fonctionnalités « intelligence artificielle » (comme c’est original). Embarquées dans le système d’exploitation ColorOS 14.1 (la surcouche Android d’Oppo), l’IA alimente des fonctions variées pour la photo, comme :

AI Best Face : pour améliorer la qualité des visages sur les photos

AI Clear Face : pour rendre nettes les images floues

AI Studio : pour transformer l’ambiance d’une photo

AI Eraser 2.0 : une gomme intelligente qui permet de retoucher facilement les photos

AI Best FAce // Source : Oppo

Au-delà de cet aspect retouche photo plutôt convaincant, avec l’AI Toolbox, le Reno s’appuie sur Google Gemini pour proposer des fonctions d’IA générative telles que :

AI Writer : pour prédire les textes pour les réseaux sociaux

AI Summary : pour résumer du texte

AI Recording Summary : pour résumer un enregistrement audio en format texte

Côté hardware, les Reno 12 embarquent une puce Dimensity 7300-Energy et une compatibilité 5G (avec la licence cette fois-ci). Son écran est constitué d’une dalle AMOLED incurvée de 6,7 pouces, très appréciable sur un téléphone milieu de gamme. Reste à espérer que la puce tienne la route, puisque les SoC MediaTek ne sont pas toujours les meilleurs. Sous les 500 euros, Oppo a néanmoins de la marge.

Le design du Oppo Reno 12 est conforme à ce que l’on attend d’un smartphone en 2024. // Source : Oppo

Avec ce type de caractéristique, les Reno 12 se positionnent comme des prétendants sérieux dans la catégorie des meilleurs smartphones milieu de gamme. La concurrence sur le marché français est féroce, mais le rapport qualité prix est à première vue intéressant.

Disponibles en précommande dès le 21 juin à partir de midi, (pour des premières livraisons à la mi-juillet), ces nouveaux modèles d’Oppo pourraient bien grappiller des parts de marché à Samsung et Xiaomi, les deux leaders du marché Android. Reste à savoir si Oppo aura la même puissance de frappe qu’avant son départ.

