Sony serait bien en train de travailler sur une nouvelle console portable. Elle pourrait permettre de jouer à ses jeux PS5 en totale mobilité.

Revoilà la rumeur d’une nouvelle console portable en préparation chez Sony. Elle est cette fois partagée par Bloomberg : le média réputé indique dans un article publié le 25 novembre 2024 que la firme japonaise serait en train d’étudier la possibilité de lancer une PlayStation portable. La console rivaliserait ainsi avec Nintendo, qui domine avec la Switch (et bientôt la Switch 2), et Microsoft, qui lancera une console portable « dans quelques années » selon Phil Spencer.

La promesse de la console serait de faire tourner les jeux PlayStation 5, sans avoir, bien sûr, à s’en remettre au streaming (contrairement au PlayStation Portal). Ce qui paraît tout de même très ambitieux, quand on connaît la puissance qu’il faut pour afficher un jeu PS5 — à moins de passer par des optimisations logicielles. Bloomberg précise d’ailleurs que les plans de Sony sont loin d’être arrêtés.

PlayStation Portal. // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

Une PlayStation 5 dans la poche, un projet à l’étude chez Sony

« La console portable de Sony est encore très loin de sortir et l’entreprise ne s’interdit pas d’annuler le projet », indique Bloomberg, qui cite des sources anonymes. Cette phrase représente déjà un sacré frein aux éventuelles envies de Sony, qui pourrait rétropédaler en raison des exigences techniques et technologiques que représente un tel produit. Sans compter la raison commerciale : quel serait l’intérêt de sortir une console capable de lire des jeux PS5 si la PS6 sort ?

Techniquement, le PlayStation Portal est déjà « la nouvelle console portable de Sony » depuis qu’il permet l’accès à des jeux en streaming sans avoir besoin de se connecter à une PS5. Mais cela repose sur un abonnement cher (le PlayStation Premium) et le PlayStation Portal reste dépendant d’une connexion internet (il ne marchera pas dans une zone blanche).

On rappelle toutefois que, contrairement à Microsoft, Sony a déjà tenté sa chance sur le segment des consoles portables. La multinationale avait même rencontré un beau petit succès avec la PSP (plus de 80 millions d’exemplaires vendus), avant de connaître un flop avec la PS Vita (entre 10 et 15 millions d’unités écoulées). Cette dernière promettait pourtant beaucoup : jouer à des jeux comparables à la PS3 sur un magnifique écran OLED. La sauce n’avait pas pris à l’époque, car Sony a insuffisamment alimenté son catalogue. Depuis cet échec, la firme s’est concentrée sur les consoles de salon — avec réussite.

