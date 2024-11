Lecture Zen Résumer l'article

Cela fait plusieurs jours que certaines enseignes françaises ont lancé officiellement le Black Friday en avant-première. La Fnac et Darty figurent parmi celles-ci et proposent déjà des promotions exclusives en amont du Black Friday 2024, le 29 novembre prochain. Retrouvez ici les offres qui méritent le détour.

Notre sélection des avant-premières Black Friday 2024 sur La Fnac et Darty

Les meilleures offres des avant-premières du Black Friday

Tout au long du mois de novembre et jusqu’au Black Friday, nous mettons régulièrement à jour nos guides. Cependant, il se peut que certaines offres soient victimes de leur succès et expirent rapidement. Lorsque c’est possible, nous les remplaçons par des offres équivalentes ; sinon, elles sont retirées de nos recommandations.

L’iPhone 14 Plus tombe sous les 700 € sur la Fnac

iPhone 14 Plus // Source : Numerama

Alors que l’iPhone 16 est sorti le mois dernier avec quelques déceptions à l’arrivée, force est de constater que les anciennes générations valent encore le coup, surtout en promotion. L’iPhone 14 Plus fait partie des meilleures options sous iOS et se trouve actuellement à 679 € sur la Fnac, à condition d’être adhérent. Ça tombe bien, en ce moment, la carte Fnac+ est à 4,99 € par mois.

Pour ce prix, vous avez un smartphone Apple toujours aussi performant, avec une grande dalle de 6,7 pouces, sa puissance et son excellente autonomie.

La console portable Asus ROG Ally Z1 tombe sous les 350 €

Asus ROG Ally Z1 // Source : Numerama

Sous ses airs de console portable se cache un véritable petit PC gaming. En effet, l’Asus ROG Ally Z1 tourne sous Windows et vous permet donc d’accéder à un large catalogue de jeux disponibles sur ordinateur.

Avec son écran de 7 pouces, elle fait encore tourner bon nombre de jeux récents avec un minimum de 30 FPS, bien que ce ne soit pas le dernier modèle. Pour le jeu en ligne, elle embarque le Wifi 6e, de quoi éviter tout lag dans les lobbys, à condition d’avoir un routeur suffisamment performant.

La TV QLED Pro TCL 55C75B tombe sous les 500 € pendant l’avant-première du Black Friday

TV QLED Pro TCL 55C75B // Source : Numerama

Affichée à 499 € au lieu de 649 €, la TCL 55C75B avec sa dalle QLED de 55 pouces est un bon choix pour ceux qui cherchent une TV 4K de qualité sans se ruiner. Pour les avant-premières du Black Friday sur la Fnac, le modèle profite d’une réduction de 100 €, auquel peuvent se rajouter un remboursement de 50 € de TCL.

Cette TV fonctionne sous Google TV, donc côté interface, c’est intuitif et complet : Netflix, YouTube, Apple TV+, et bien d’autres applications sont accessibles directement. Avec Google Assistant intégré, vous pouvez aussi piloter la TV à la voix. Côté son, on a un système 2.1 signé Onkyo, avec Dolby Atmos et DTS pour un effet surround. Pour les jeux vidéo, la dalle affiche une fréquence de 144 Hz couplé avec un port HDMI 2.1 pour y brancher les dernières consoles next-gen.

Le Lego Star Wars E-wing de la Nouvelle République contre le chasseur de Shin Hati à -30%

Le set LEGO Star Wars de 1 056 pièces « L’E-wing de la Nouvelle République contre le chasseur de Shin Hati » est normalement proposé à 104 € sur le site de Lego. En ce moment, il passe à 62,99 € sur la Fnac, c’est peut-être le bon moment pour commencer à barrer quelques lignes de la liste de Noël.

Ce coffret, inspiré de la série « Star Wars : Ahsoka » sortie sur Disney + en 2023, reprend les deux vaisseaux emblématiques de la série, à savoir :

l’E-wing de la Nouvelle République ;

le chasseur de Shin Hati.

Ce set comprend également quatre minifigurines : le capitaine Porter, un droïde astromech de la Nouvelle République, Baylan Skoll et Shin Hati, chacune équipée d’armes et d’accessoires fidèles à la série.

Si vous n’êtes pas particulièrement fan de la série, vous pouvez toujours profiter de l’offre LEGO « le deuxième Lego à -50 % ». Ne tardez pas trop, cependant : l’offre est valable jusqu’au 6 novembre.

Le pack de barres lumineuses Hue Play à 100 € de moins

Pack de 3 lampe Hue Play // Source : Numerama

La gamme HUE de Philips n’est plus à présenter. Avec ses lampes et ampoules, la marque propose des accessoires lumineux pour donner une véritable ambiance à votre intérieur.

Ce pack avec trois barres à LED lumineuses actuellement en promotion à 129 € peut s’intégrer aussi bien derrière un téléviseur, un bureau ou un ordinateur. Avec leur connectivité Bluetooth, il suffit de les appareiller à l’application Philips pour créer une ambiance colorée selon vos goûts.

Le PC portable gaming MSI Pulse 16 perd 700 €

PC portable gaming MSI Pulse 16 // Source : Numerama

Actuellement en promo à 1 299 € au lieu de 1 999 €, le MSI Pulse 16 est une belle opportunité pour ceux qui cherchent un PC portable puissant, sans se ruiner. Avec son écran QHD+ de 16 pouces et un taux de rafraîchissement ultra-fluide de 240 Hz, il est taillé pour le gaming compétitif. Il fera parfaitement l’affaire si vous êtes un adepte de FPS, comme le récent Call of Duty Black Ops 6.

Sous le capot, on retrouve un processeur Intel Core Ultra 7 et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 – parfait pour faire tourner d’autres AAA exigeants ou des logiciels de création graphique sans broncher. Avec ses 16 Go de RAM (extensibles si besoin) et son SSD de 512 Go, il assure des chargements rapides, même pour les applications gourmandes. Le clavier rétroéclairé RGB est personnalisable et peut devenir un vrai plus pour les sessions gaming qui s’éternisent jusqu’à tard dans la nuit.

L’aspirateur balai Dyson V12 Origin tombe sous les 400 €

Dyson V12 Origin // Source : Dyson

L’aspirateur sans-fil Dyson V12 Origin est vendu 499 € sur le site de Dyson. Il est en ce moment proposé sur La Fnac au prix de 399 €.

Même s’il n’est pas dans notre guide des meilleurs aspirateurs balais, le V12 est un modèle performant, parfaitement maniable et puissant. Son poids de 2,4 kg le rend facile à manipuler, même après une longue session de ménage, grâce à sa bonne ergonomie. Notez qu’il peut se transformer en aspirateur à main, afin d’aspirer facilement en hauteur, ou à des endroits difficiles d’accès. Le Dyson V12 Extra est livré avec plusieurs accessoires et brosses, et qu’il embarque quelques fonctionnalités pratiques, dont une lumière intégrée, un détecteur de particules et un écran LCD.

Le V12 Origin embarque un moteur d’une puissance de 55 W, à l’aspiration efficace sur tous les sols, sans baisse de puissance du moteur au fur et à mesure de l’aspiration. Trois modes sont disponibles : le mode Automatique adapte la puissance d’aspiration pour un équilibre optimal entre puissance et autonomie. Le mode Éco offre une autonomie plus longue. Le mode Boost est conçu pour un nettoyage court et intensif, au détriment de la batterie. Comptez une bonne heure de nettoyage avant de passer par la case recharge.

La trottinette électrique Ninebot Segway E2 Plus II E

Trottinette électrique Ninebot Segway E2 Plus II E // Source : Ninebot Segway

La trottinette électrique Ninebot E2 Plus II E est habituellement vendue 299,99 €. Pour ce début de Black Friday, elle est proposée au prix de 249,99 € sur le site de Darty.

La Ninebot Segway est équipée de pneus de 8,1 pouces, et d’un deck qui propose une bonne surface pour permettre à l’utilisateur de placer ses pieds. Elle embarque un moteur d’une puissance nominale de 300 W et à la vitesse de 25 km/h. L’accélération est bonne, mais une fois lancé, n’espérez pas gravir des pentes trop raides. La trottinette possède un frein à tambour arrière et un système électronique à l’avant. Niveau sécurité, vous pourrez aussi compter sur des clignotants.

La KickScooter E2 Plus E possède un système de pliage efficace, qui permet de l’emmener dans les transports, surtout que son poids de 14,5 kg la rend facilement transportable. Vous retrouverez un écran qui affiche la vitesse, l’état de la batterie et le mode de conduite sélectionné. L’autonomie varie entre 10 km et 25 km, en fonction bien sûr des conditions de routes.

Le MacBook Air 15,3 » perd 200 € de son prix initial

MacBook Air M3 15,3 » // Source : Apple

Le MacBook Air M315,3 » avec puce M3, CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs est normalement vendu 1 829 €. Il est proposé sur la Fnac au prix de 1 599 €.

Le MacBook Air 15,3″ M3 possède un design élégant, épuré et compact, avec un poids de 1,51 kg sur la balance. Côté écran, il intègre une dalle LCD de 15,3 pouces très lumineuse et contrastée, et dotée d’une excellente colorimétrie. L’écran est de qualité, malgré l’absence d’OLED. Sa puce M3 apporte encore plus de puissance que sur les anciens modèles. Le MacBook Air M3 permet d’effectuer du montage vidéo ou de la retouche photo sans faiblir et sans faire chauffer le laptop. Les joueuses et les joueurs pourront même lancer des jeux dans de très bonnes conditions.

Côté autonomie, vous profiterez d’un jour et demi d’utilisation, dans le cas d’un usage standard, pour le travail ou les études. Comptez 2 h de recharge avec le chargeur compact de 30 W.

La Barre de son Samsung B-Series pour booster l’audio de votre TV

Barre de son Samsung B-Series HW-B660D // Source : Samsung

La barre de son Samsung B-Series HW-B660D est normalement vendue 399,99 €. Elle est proposée sur Darty au prix de 199,99 € pour ce début de Black Friday.

La HW-B660D est une barre de son au design minimaliste et moderne et facile à placer devant un téléviseur. Avec ses quatre haut-parleurs, dont un central et un caisson de basse, l’audio procure un son surround immersif. Le rendu sonore 3.1 est malheureusement diminué par le manque de verticalité de l’audio. Le son délivré est toutefois suffisamment ample et puissant pour donner l’impression de vous envelopper.

Dans tous les cas, les basses profondes et les timbres de voix claires sont bien plus optimisés qu’avec de simples haut-parleurs de téléviseur. Le mode Gaming adapte automatiquement l’audio lorsque vous connectez une console de jeu, pour vous offrir un son plus immersif. Niveau connectique, vous trouverez une prise numérique optique et un port HDMI eARC. Vous pourrez aussi compter sur le Bluetooth pour apparier votre téléviseur, mais aussi vos smartphones ou tablettes.

Le téléviseur OLED Ambilight Philips 65″, pour en mettre plein les yeux

Téléviseur Philips 65OLED849 // Source : Philips

Le téléviseur OLED Ambilight Philips 65OLED849 est normalement vendu 1 990 €. Il est en ce moment proposé au prix de 1 790 € sur La Fnac.

La très grande dalle de 65 pouces, soit tout de même 165 cm, embarque la technologie OLED. L’écran est très lumineux et offre des noirs profonds ainsi qu’une excellente colorimétrie. L’image est d’une qualité exemplaire, et sa grande taille permet de profiter de films et séries dans des conditions idéales. Les joueuses et les joueurs pourront également profiter d’une bonne fluidité, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ainsi qu’une compatibilité avec les technologies G-Sync et FreeSync.

La technologie Ambilight apporte une immersion supplémentaire, grâce à des LEDs disposées autour et à l’arrière, qui offrent un éclairage raccord avec le contenu diffusé. L’Ambilight peut projeter de la lumière, mais aussi servir de lumière d’appoint, de la couleur et de l’intensité de votre choix, afin de créer une ambiance chaleureuse. Le téléviseur tourne sous Google TV, une interface fluide et accueillante.

