Réservées aux entreprises depuis 2017, les Google Glass tirent une nouvelle fois leur révérence. Paradoxalement, Google prend cette décision au moment où les lunettes connectées redeviennent à la mode.

Annoncées en 2012, au point mort en 2014, abandonnées en 2015, puis relancées en 2017 avant d’être mises à jour une dernière fois en 2019, les Google Glass pourraient bien disparaître pour de bon en 2023. Sur son site dédié à ses lunettes connectées, Google annonce la fin d’un de ses projets les plus ambitieux après « plus d’une décennie d’innovation ». Les Google Glass Enterprise Edition 2 ne sont plus en vente depuis le 15 mars 2023 et ne seront plus mises à jour à partir du 15 septembre de la même année.

Le site de Google est formel : les Google Glass sont mortes pour de bon. // Source : Google

Les Google Glass avaient trop d’avance

Malgré leur immense échec commercial, les Google Glass ont fasciné le public pendant plus d’une décennie. Il suffit de se rendre sur la page de Numerama dédiée aux lunettes pour voir à quel point le produit était important entre 2012 et 2015, l’époque où Google croyait vraiment pouvoir changer le monde avec ses lunettes connectées.

Faute de succès commercial, l’intérêt pour les Google Glass a finalement rapidement dégringolé, ce qui a contraint Google à les réserver aux entreprises. Les Google Glass Enterprise Edition n’ont jamais eu pour but de révolutionner nos interactions quotidiennes mais souhaitaient simplement faciliter le travail dans certaines professions en affichant des informations dans un coin de leur vision. La version 2, lancée en 2019, se contentait d’améliorer le design tout en ajoutant un port USB-C pour la recharge.

Les Google Glass dans leur version grand public. // Source : Google

Avec le temps, l’intérêt des fans de technologie pour les Google Glass a considérablement diminué. Ce qui excitait autrefois n’est aujourd’hui qu’un produit banal, dont la disparition ne rend triste personne. Google n’a pas réussi à convaincre avec ses lunettes connectées, qui resteront un des plus grand échec de la tech moderne.

Paradoxalement, l’échec des Google Glass survient à un moment charnière pour l’industrie. Début mars, les lunettes connectées se sont imposées comme la tendance forte du Mobile World Congress 2023, avec des dizaines de prototypes exposés. De leur côté, Meta, Apple et Samsung semblent plutôt miser sur la réalité mixte, avant de pouvoir vraiment basculer vers la réalité augmentée.

Google a-t-il tort de tuer les Google Glass ? Au vu de ce que représente le marché aujourd’hui, difficile de le lui reprocher. Le géant du web s’est bien battu, en vain. On ne peut toutefois s’empêcher de penser que les Google Glass auront un héritage et que Google les a tout simplement lancées trop tôt.

