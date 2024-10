Lecture Zen Résumer l'article

Un baromètre sur le prix des box Internet fibre en France révèle qu’en moyenne, Free est l’opérateur français le plus cher sur le segment de l’entrée de gamme. Free qui casse les prix, c’est (peut-être) du passé.

Avec la sortie de son livre Une sacrée envie de foutre le bordel et son spectacle à l’Olympia, Xavier Niel répète à qui veut l’entendre que l’opérateur télécoms qui a cassé les prix, c’est Free. Pourtant, le baromètre des prix des box du 4 octobre 2024 d’Ariase indique que ce n’est plus le cas.

Une Freebox fibre, c’est en moyenne 32 euros par mois

Ariase a étudié les offres box fibre d’entrée de gamme pour les nouveaux clients. Sur un an, les tarifs ont baissé en moyenne de 8 % (mais ont augmenté 1,5 % entre septembre et octobre 2024). Ainsi, le coût mensuel moyen est de 28,59 euros. En octobre, tous les opérateurs ont reconduit leurs offres pour ces nouveaux clients, sauf Free.

Le baromètre des offres box fibre entrée de gamme d’octobre 2024. // Source : Ariase

L’opérateur français a mis fin à sa promotion sur la Freebox Révolution Light, qui était proposée à 24,99 euros par mois contre 29,99 euros par mois en temps normal. Ce qui la met au même prix que la Freebox Pop… qui est tout simplement plus intéressante. Avec les frais d’activation, pour un abonnement pendant 24 mois, le coût moyen de la Freebox Révolution Light est de 32,03 euros. C’est plus cher que la concurrence, avec en pôle position RED by SFR qui est sous la barre des 25 euros, soit près de 25 % moins cher que Free. L’opérateur low cost de SFR est suivi de près par l’opérateur low cost d’Orange, Sosh, qui affiche un montant de 25,99 euros.

Freebox Révolution. // Source : Numerama

En revanche, Free a de quoi se défendre. En effet, son offre inclut le décodeur TV, tout comme SFR (qui est en quatrième position à 29,99 euros). Ce qui n’est pas le cas de RED by SFR, Sosh, Bouygues Telecom et Orange dans leurs offres les moins chères.

