Lecture Zen Résumer l'article

Toujours à l’affut du cliché parfait, Instagrameur dans l’âme, vous cherchez l’application mobile simple et pratique qui répondra à vos exigences ? Voici notre top 5 des applications de retouche photo pour Android qui vont sublimer vos clichés en quelques instants !

Quelles sont les meilleures applications de retouche photo pour Android en 2024 ?

Adobe Photoshop Express, la retouche gratuite by Adobe

Capture d’écran de Photoshop Exress // Source : Adobe

Bien qu’il s’agisse d’une application développée par Adobe, Photoshop Express est gratuite à 100%. Capable d’importer de nombreux formats de photos, elle propose une multitude de filtres pour embellir votre cliché en quelques instants ainsi qu’un outil d’amélioration automatique. Ce dernier ajustera les couleurs, la luminosité et d’autres réglages en un seul clic.

Notez que chaque élément, filtre, effet, peut être appliqué et son intensité ajustée manuellement par l’utilisateur. Autre atout de cette application, le recadrage peut être effectué selon des dimensions précises ou des profils d’images pour les réseaux sociaux. Et si vous devez supprimer un câble électrique ou autre élément disgracieux sur votre photo, Adobe Photoshop Express intègre un outil de correction localisé.

Photoshop Express Télécharger gratuitement

Picsart AI Éditeur Photo et Vidéo, pour des selfies créatifs

Picsart AI // Source : Picsart

Là où Adobe Photoshop Express reste très réaliste dans la retouche photo, Picsart laisse libre cours à votre créativité. L’application propose non seulement des outils d’embellissement pour vos selfies et vos paysages, mais aussi des effets et des filtres pour transformer vos images.

Picsart met à votre disposition un large catalogue de modèles complets avec arrière-plan, effets et autocollants, mais aussi d’outils plus simples pour ajouter du maquillage à votre selfie, changer votre couleur de cheveux ou donner un simple look cartoon à votre image.

L’IA s’invite évidemment dans la retouche photo avec AI Parfaire qui embellit automatiquement votre portrait et AI Avatar qui vous permet de créer des avatars personnalisés pour les réseaux sociaux.

Picsart AI Éditeur Photo et Vidéo Télécharger gratuitement

EPIK – AI Photo Editor, l’application tout-en-un

Epik AI Photo Editor // Source : SNOW Corporation

À la différence d’autres applications qui se concentrent exclusivement sur l’édition photo, le portrait, les filtres amusants ou les montages, EPIK réunit toutes ces fonctionnalités. Depuis une seule application, vous pouvez améliorer une photo de mauvaise qualité, appliquer un filtre vintage, transformer un portrait, changer l’arrière-plan, ajouter des stickers et bien plus encore.

Ne plus voir cette pub

Vous avez ainsi la possibilité d’éditer votre photo en la découpant, en modifiant son format, en ajustant la luminosité, etc. Vous pouvez également réaliser des collages photo ou utiliser l’IA pour transformer votre portrait en personnage de bande dessinée.

L’application intègre une section « Templates » qui propose des modèles pour personnaliser votre photo, qu’il s’agisse de floutage (blur), d’effet coloré, de filtre, de mise en page, etc. Ces modèles sont très utiles si vous ne vous sentez pas à l’aise pour appliquer divers effets à une photo.

EPIK – AI Photo Editor Télécharger gratuitement

Photo Lab, le catalogue d’effets le plus riche

Photo Lab // Source : Linerock

En termes de fonctionnalités, Photo Lab s’apparente à EPIK avec de la retouche photo intégrant l’IA, du collage et l’application de filtres. Mais ce qui fait la particularité de l’application développée par Linerock, c’est le nombre d’effets disponibles. Pas moins de 1000 effets photo en tous genres sont mis à votre disposition. Des classiques peinture et mosaïque aux extravagants cartoon, manga et poupée, vous trouverez le filtre qui donnera le look créatif que vous aimez. Et si vous souhaitez modifier la photo de votre animal de compagnie, c’est possible grâce à l’outil Pet Toon.

Au niveau de l’interface, Photo Lab est simple et intuitive, permettant d’accéder rapidement à l’ensemble des outils et des filtres disponibles. Comme pour la plupart de ces applications de traitement d’image, certains effets et outils sont gratuits et d’autres nécessitent un abonnement Premium.

Photo Lab Télécharger gratuitement

FaceApp, pour s’amuser tout simplement

FaceApp // Source : FaceApp Inc

Plus spécialisé dans la retouche de selfie, FaceApp est particulièrement connu pour ses filtres Vieillesse et Jeunesse qui permettent de vous rajeunir ou encore de vous projeter quelques années plus tard. Mais cette application gratuite propose aussi d’autres filtres amusants du même style et c’est ce qui fait son succès auprès des utilisateurs.

Il est notamment possible de changer le sexe de l’image importée ou encore d’importer votre portrait et celui d’une célébrité pour voir à quoi pourraient potentiellement ressembler vos enfants. Et si vous vous sentez l’âme d’un acteur ou d’une actrice, transposez votre visage dans des scènes de films cultes.

Notez qu’il existe aussi des retouches plus classiques comme la possibilité de changer de couleur de cheveux ou de vos yeux ou encore de corriger les imperfections de la peau, d’appliquer du maquillage, etc.

FaceApp Télécharger gratuitement

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+