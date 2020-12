Free Mobile a dévoilé ses forfaits 5G ainsi que sa première carte de couverture. L'opérateur annonce que sa clientèle peut dès à présent demander l'activation de l'ultra haut débit mobile. Cela se passe dans l'espace abonné.

Free Mobile a dévoilé ses forfaits 5G le 15 décembre. La bonne nouvelle pour la clientèle de l’opérateur, c’est que sa grille tarifaire ne bouge pas : l’abonnement principal reste à 19,99 euros et propose 150 Go de données mobiles par mois. De plus, l’opérateur clame couvrir près de 40 % de la population — seuil qu’il obtient en faisant appel à des fréquences moins puissantes, mais qui portent plus loin.

Il s’avère que les clients et clientes du groupe peuvent dès à présent se rendre dans leur espace abonné pour activer l’accès à la 5G.

Attention : cela ne sert à rien si vous n’avez pas un mobile compatible avec les fréquences de l’ultra haut débit mobile (celles qu’utilise Free Mobile sont les bandes 700 MHz et 3,5 GHz) et si vous ne vous trouvez pas par ailleurs dans une zone couverte. L’opérateur met à disposition une carte pour se situer, avec un code couleur pour savoir si l’on accède à la 5G, et surtout à quelle 5G (700 MHz ou 3,5 GHz).

La 5G de Free Mobile est à activer sur l’espace abonné

Une fois que vous êtes sur votre compte, vous devez d’abord vous rendre dans l’onglet « Mes options » dans le menu latéral. Ensuite, sur la nouvelle page, vous verrez une liste de services, dont un qui s’intitule « Service 5G ». Il vous suffit alors de cocher la case adéquate et vous verrez apparaître en haut de l’écran un message de confirmation. Et c’est tout : vous avez maintenant accès au réseau 5G de Free Mobile.

Une fois ce cheminement dans les paramètres de l’opérateur terminé, il est possible que vous receviez une notification sur votre smartphone. Par exemple sur un iPhone, un encart est apparu à l’écran annonçant une mise à jour des réglages de l’opérateur. La fenêtre vous demande alors s’il faut les appliquer immédiatement ou s’il faut en tenir compte plus tard.

Nous avons ajouté trois captures d’écran ci-dessous pour que vous visualisiez le parcours à faire, via des encadrés orangés.

