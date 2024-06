Lecture Zen Résumer l'article

L’UEFA a renoncé à la captation de l’Euro 2024 de football en 4K, au profit de caméras 1080p HDR à 50 images par seconde. C’est un défi majeur pour TF1 et M6, les deux diffuseurs gratuits de la compétition, qui ont dû créer des flux inédits. Ils promettent des améliorations lors des prochains matchs.

À chaque compétition sportive majeure, il y a une polémique sur la diffusion en 4K. L’Ultra Haute Définition est parfois indisponible, parfois réservée à certains équipements, parfois surexposée, parfois granuleuse… Il est rare que tout se passe comme prévu, malgré de nombreux rodages depuis la Coupe du monde 2018.

Diffusé par TF1, M6 et BeIN Sport du 14 juin au 14 juillet, l’Euro 2024 crée un précédent inédit en matière de diffusion d’une compétition de football. Pour cause, il est diffusé en 4K par TF1 et M6 (mais pas par BeIN, le seul à réunir tous les matchs), alors qu’il est filmé en Full HD. Depuis l’Euro 2016, toutes les grandes compétitions de football avaient été filmées en 4K.

Sur les réseaux sociaux, les premiers matchs ont provoqué une vague d’indignation, avant que TF1 et M6 améliorent leurs flux lors des matchs suivants (tout n’est pas encore parfait). Numerama a pu discuter avec les directeurs techniques des deux chaînes, qui promettent plusieurs progrès dans les prochains jours.

Molotov est le seul diffuseur avec les trois flux spéciaux en qualité optimale. // Source : Numerama

Sur quelle chaîne regarder l’Euro 2024 en 4K ou en 1080p HDR ?

En l’absence d’un flux 4K officiel, TF1 et M6 ont dû innover. Les deux groupes proposent des chaînes UHD depuis plusieurs années et ne pouvaient pas se permettre de faire l’impasse sur l’Euro. « On a ce canal événementiel sur lequel on essaye de proposer une grande partie de nos programmes », explique à Numerama Bertrand Querné, le directeur du pôle broadcast de TF1. « Les grands rendez-vous de TF1, qu’il s’agisse de fiction ou d’évènements sportifs, c’est important de les proposer en 4K. »

Pour offrir une chaîne 4K avec un flux 1080p, TF1 et M6 ont fait le choix de l’upscaling, qui consiste en une conversion d’un flux vidéo en temps réel pour agrandir virtuellement sa définition. Les chaînes TF1 4K et M6 4K diffusent une version améliorée par un ordinateur du flux fourni par l’UEFA, dans une définition 3 840 × 2 160 px. La qualité est logiquement moins bonne qu’avec un flux natif (notamment avec les textes), puisque les pixels sont générés par une machine, mais TF1 dit « constater que le différentiel est relativement faible ». Lors des championnats précédents, le flux 4K était compressé, alors que le flux FHD ne l’est pas.

Lors du match d’ouverture, la 4K avait tendance à être pixelisée. TF1 a réglé ce problème. // Source : X

Malheureusement pour TF1 et M6, la 4K n’est pas la seule problématique technique de cet Euro 2024. Le flux fourni par l’UEFA est en 1080p50 HDR, alors que la télévision française a l’habitude du 1080i25 SDR (le nombre correspond au nombre d’images par seconde, le i signifie entrelacé, tandis que le p veut dire progressif).

Pour exploiter au mieux le flux de l’UEFA, M6 a eu l’idée d’une chaîne éphémère en 1080p HDR, diffusée exceptionnellement sur la TNT, en supplément de sa chaîne 4K upscalée. TF1 se contente de SDR sur toutes ses chaînes pour « limiter les défauts de qualité ». Quoi qu’il en soit, la plupart des décodeurs ne gèrent pas le HDR (une technologie qui permet d’afficher des images avec une gamme de luminosité et de couleurs plus large), tandis que certains téléviseurs déforment l’image dans ce mode d’affichage. Peu de téléspectateurs sont éligibles à la 4K HDR.

TF1 M6 BeIn Sport 1080i / SDR / 25 fps ✅ Partout (dont TNT) ✅ Partout (dont TNT) ✅ Partout 1080p / HDR / 50 fps ❌ ✅ TNT et Molotov ❌ 4K upscalé / SDR / 50 fps ✅ Box opérateur et Molotov ✅ Box opérateur ❌ 4K upscalé / HDR / 50 fps ❌ ✅ myCANAL et Molotov ❌

Pendant un mois, la régie de M6 doit donc gérer quatre flux. En plus de son habituel 1080i25 SDR, elle doit activer quand cela est nécessaire un flux Full HD HDR, un faux flux 4K SDR et un faux flux 4K HDR. Un sacré casse-tête technique, qui aide à comprendre pourquoi les premiers matchs nécessitaient quelques corrections colorimétriques. TF1, lui, entretient deux signaux.

« C’est la première fois qu’on met en œuvre un dispositif aussi compliqué », atteste Mathias Bejanin, le directeur des technologies de M6. « On va ajuster certaines choses, puisque certaines couleurs ne rendaient pas bien sur les visages », ajoute-t-il. Dans le viseur du groupe M6, le match France – Pays-Bas diffusé le 21 juin.

« Une amélioration visible d’ici le prochain match » : M6 peaufine son HDR

En régie, les équipes de TF1 et M6, quand elles disposent des droits, reçoivent un flux 1080p50 HDR. La chaîne M6 HDR diffuse le flux originel, les autres chaînes (M6, TF1, M6 4K SDR, M6 4K HDR et TF1 4K) retravaillent le signal pour s’adapter aux différents téléspectateurs.

Le HDR est le principal problème des chaînes. « La diffusion HDR est complexe à établir sur l’ensemble de l’écosystème », reconnaît le directeur du pôle broadcast de TF1. « Entre le producteur, le diffuseur, le repreneur et le téléviseur », la technologie est beaucoup trop capricieuse pour être simple à déployer. TF1 pointe aussi l’absence de compatibilité de la plupart des box avec la technologie HDR, alors que « le SDR est maîtrisé ».

M6, malgré le choix de créer deux flux HDR pour l’Euro 2024, fait le même constat : « On apprend le HDR et il y a beaucoup de difficultés. On ne maîtrise pas les réglages des téléviseurs. Quand tout se cumule, ça peut faire des dégâts », explique Mathias Bejanin, qui fait référence aux améliorations d’image par intelligence artificielle de certains téléviseurs, qui détruisent parfois la colorimétrie d’une image HDR. Malgré tout, le directeur des technologies de M6 reconnaît que « le HDR apporte beaucoup ». On ne peut que le rejoindre sur ce constat, un Espagne-Italie sur M6 HDR est beaucoup plus vif que sur M6.

Dans les autres pays aussi, la conversion en 4K peut poser problème. Le vert est parfois fluo… ou complètement sombre dans cet exemple. Le même phénomène s’était produit en 2018. // Source : X

Progressivement, TF1 et M6 s’attendent à améliorer la qualité de leurs flux 4K (et HDR pour M6), après des débuts parfois compliqués. Le directeur des technologies de la 6 explique notamment que le signal livré par l’UEFA dispose d’une luminosité de 200 nits, ce qui n’est pas assez pour la plupart des téléviseurs. M6 a fait le choix d’un boost manuel à 600 nits pour ses téléspectateurs, avec le risque de créer des problèmes sur certains modèles. Son conseil est de désactiver les modes boost des écrans, puisque « la chaîne maîtrise mieux son produit final, avec un rendu plus professionnel ».

Le problème du boost des téléviseurs est aussi vrai pour la 4K, puisque la plupart des téléviseurs embarquent leur propre système d’upscaling, qui peut dénaturer l’image proposée par la chaîne. « On a une qualité qui est nettement améliorée sur TF1 4K, il n’est pas si simple de faire la différence », affirme Bertrand Querné. Comme lors des compétitions précédentes, TF1 améliorera progressivement son rendu 4K : « On progresse match après match, on a des affinages qu’on opère à chaque fois ». De notre côté, on constate que l’upscaling d’un téléviseur est parfois meilleur que celui des chaînes. M6 HDR, en Full HD, est plus net que M6 4K HDR.

Le HDR est indéniablement un plus, mais l’upscaling de la chaîne 4K de M6 est imparfait. On voyait des blocs de pixels lors des premiers matchs. // Source : Numerama

La 4K HDR n’est pas prête à devenir la norme

Si la 4K devient progressivement l’option par défaut sur les plateformes de streaming, l’Euro 2024 illustre bien la complexité d’une telle diffusion en direct, sur des chaînes de télévision qui doivent s’adapter à tous les écrans. « Proposer la meilleure qualité, c’est notre mission », affirme le directeur du pôle broadcast de TF1, même si TF1 4K reste une chaîne secondaire pas toujours mise en avant. La première chaîne d’Europe diffuse néanmoins plusieurs de ses programmes phares en cette qualité, ce qui est la preuve qu’elle avance dans le bon sens.

Du côté de M6, Mathias Bejanin reconnaît aussi que la 4K n’est pas adaptée à tous les programmes. La diffusion exceptionnelle de M6 HDR sur la TNT est la fierté du groupe lors de cet Euro, qui est un des rares à proposer le flux de l’UEFA dans sa qualité originelle. Peut-on espérer une génération du HDR dans les prochaines années ?

