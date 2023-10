Le régulateur des médias vient d’attribuer à France Télévisions les numéros 52 et 53 de la TNT, sur lesquels seront diffusés France 2 UHD et France 3 UHD. Une première étape majeure pour la transition de la TNT en 4K, qui devrait être bouclée d’ici 2029.

On reproche souvent à France TV d’être à la traîne sur la 4K (TF1 et M6 ont des antennes spéciales, allumées occasionnellement, contrairement au service public), mais le groupe télévisuel devrait se rattraper très prochainement, en devenant le premier diffuseur majeur à proposer ses chaînes en 4K sur la TNT (et non pas chez les opérateurs).

Comme à l’époque de la transition SD/HD, les futures chaînes France 2 UHD et France 3 UHD ne devraient pas remplacer les canaux historiques. Elles sont censées venir en complément, pour les personnes équipées d’une TV compatible. À ce propos, le régulateur des médias (Arcom) annonce le 27 octobre avoir attribué les canaux 52 et 53 à France Télévisions, qui devrait diffuser ses chaînes en 4K dans toute la France métropolitaine et dans neuf territoires d’outre-mer d’ici juillet 2024.

Les JO de Paris seront diffusés en 4K

Dans son communiqué, l’Arcom reste flou sur la date d’arrivée de ces chaînes. « En mai dernier, le gouvernement a demandé à l’Arcom d’autoriser France Télévisions à diffuser en ultra-haute définition (UHD), sur la télévision numérique terrestre (TNT), les chaînes France 2 et, du 10 juillet au 10 septembre 2024, France 3 (antenne nationale) », peut-on lire.

Il ajoute cependant que « la diffusion de France 2 débutera une fois que France Télévisions aura désigné les opérateurs des multiplex et précisé le calendrier de déploiement du service. Les premiers sites de diffusion pourraient ainsi être mis en service dans les prochaines semaines. »

En ce qui concerne France 3 (sur le point d’être renommé « ICI », l’autorisation ne marche officiellement qu’à partir du 10 juillet 2024. L’expérimentation devrait être limitée aux Jeux Olympiques de Paris.

TF1 4K n’émet pas en personne, il est allumé seulement quand les programmes sont en 4K. France 2 émettra tout le temps, avec de l’upscaling. // Source : Numerama

France 2 en 4K dès décembre ?

En attendant des informations officielles, le site Ultra-K, spécialiste de la 4K et des modes de diffusion, a débusqué une interview dans laquelle un directeur de France Télévisions annonce que France 2 sera déployé en 4K dès le mois de décembre 2023 (Ultra-K parle du 4 décembre, avec de possibles tests en avant). Les premiers émetteurs seraient en Île-de-France, avant une extension à d’autres antennes.

D’ici 2029, la TNT devrait entièrement basculer vers la 4K. France 2 devrait d’abord procéder à de l’upsaling (du Full HD augmenté artificiellement en Ultra HD, sauf lors d’événements spéciaux), avant de basculer tous ses programmes en 4K, quand la majorité du parc TV sera passé à la 4K). D’ici 2023, les canaux 52 et 53 devraient disparaître, au profit des numéros 2 et 3.

Quid des autres fournisseurs, comme les opérateurs ou Canal+ ? Ils devraient aussi bénéficier des chaînes France TV 4K. À eux de les ajouter à leurs offres.

