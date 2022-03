Fnac et Darty peuvent maintenant réparer les iPhone avec des pièces officielles

Les enseignes WeFix, présentes dans les magasins du groupe Fnac/Darty, rejoignent le réseau de Centres de Services Agréés Apple (CSAA). Ils proposeront des réparations autrefois réservées à Apple et à ses partenaires.

WeFix, la filiale de la Fnac spécialisée dans la réparation, vient d’obtenir un agrément d’Apple. Grâce à ce changement, le groupe Fnac/Darty va pouvoir proposer à ses clients des pièces officielles directement fournies par Apple, tout en ne jouant pas avec la garantie des produits qu’il répare lorsqu’il effectuera une manipulation. Un changement d’écran dans un magasin Fnac équivaudra à celui qu’un Apple Store pourrait réaliser, ce qui devrait offrir aux propriétaires d’iPhone ou iPad beaucoup plus de choix qu’auparavant. Dans les Apple Store, l’attente est parfois très longue.

Fnac/Darty veut vendre, et réparer

En s’alliant avec Apple, le groupe Fnac/Darty s’engage à former ses réparateurs aux méthodes officielles d’Apple. Il devrait obtenir de nouvelles machines dédiées à la réparation, que ses techniciens maîtriseront courant 2022 (au moment où ce partenariat commencera). Fnac/Darty commercialisera aussi les garanties officielles AppleCare plutôt que ses extensions maison, qui permettront de bénéficier des réparations chez Apple et chez WeFix plus longtemps.

Un centre de réparation WeFix. // Source : Fnac/Darty

Avec ces changements, le groupe Fnac/Darty continue de se diversifier face aux acteurs du e-commerce qui font tant de mal à certaines enseignes physiques. Grâce à son activité numérique, à ses nouvelles initiatives en magasin et à ses services de réparation, Fnac/Darty développe de nouveaux moyens de vous faire visiter ses boutiques. Apple devrait prochainement lister les magasins Fnac/Darty sur son site.

Plus tard en 2022, Apple a promis qu’il commercialisera lui-même des pièces détachées au nom du droit à la réparation. Les clients auront désormais le choix entre une réparation par des techniciens certifiées, ou directement à la maison s’ils pensent pouvoir la réussir.