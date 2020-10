Microsoft sort un correctif facultatif pour Windows 10 qui corrige un souci affectant le gestionnaire de la batterie développé par HP. L'outil sert à limiter et atténuer la dégradation de la batterie.

Si vous êtes propriétaire d’un PC portable de marque HP, veillez bien à appliquer une mise à jour facultative de Windows 10 fournie par Microsoft ce 13 octobre 2020. Elle corrigera un problème de configuration affectant l’utilitaire qui surveille l’état de la batterie (HP Battery Health Manager). Il sert, explique HP, à prévenir et atténuer certains facteurs pouvant accélérer la déformation et la dégradation des batteries.

« HP Battery Health Manager est un réglage au niveau du BIOS disponible dans la plupart des PC portables professionnels HP. Il est conçu pour aider à optimiser la durée de vie de la batterie en atténuant l’exposition de la batterie du PC portable à des facteurs spécifiques, tels qu’un état de charge élevé, qui peuvent accélérer le gonflement et le vieillissement chimique de la batterie au fil du temps », écrit la société.

Une déformation qui n’est pas dangereuse, selon HP

Le souci des batteries se déformant ou gonflant est bien identifié par l’entreprise. Elle propose des pages d’aide pour assister sa clientèle dans le remplacement de la batterie défectueuse ou pour mettre en œuvre le gestionnaire afin d’en minimiser ou retarder les effets. HP assure que cela ne constitue pas pour autant un risque de sécurité pour son propriétaire.

Cette mise à jour facultative, appelée KB4583263, s’obtient via Windows Update. Pour vérifier votre éligibilité, faites un clic droit sur le bouton Démarrer de Windows 10, choisissez « Rechercher » et tapez « Windows Update ». Sélectionnez le résultat « Rechercher les mises à jour » et, dans la nouvelle fenêtre, faites la recherche. Rendez-vous ensuite dans « Afficher les mises à jour facultatives ».

Cette mise à jour est le fruit d’une coopération entre HP et Microsoft, explique la firme de Redmond dans une page dédiée. Il ne sera pas nécessaire de redémarrer l’ordinateur à l’issue de l’installation. Cette mise à jour concerne les versions suivantes de Windows 10 : 1809, 1903, 1909 et 2004. 90 modèles sont concernés. La liste complète est disponible sur le site de HP.

