Saviez-vous qu’il était possible de naviguer sur son smartphone Android au clavier et à la souris depuis un écran d’ordinateur ? Cette fonctionnalité très utile permet entre autres de récupérer des données sur un smartphone dont l’écran est cassé.

Si votre smartphone a souffert d’une mauvaise chute et qu’une partie ou la totalité de l’écran ne s’allume plus, ne désespérez pas. Il est peut-être encore possible de récupérer les données qu’il y a dessus.

Pas besoin de logiciels obscurs ou d’outils en ligne de commande. Il vous faut juste un téléphone relativement récent (doté d’un port USB-C), un peu de matériel informatique (souris, clavier et écran) et un hub USB-C doté d’une sortie vidéo (HDMI, VGA, DVI, etc.).

La manipulation va consister à déporter l’écran du téléphone vers un moniteur secondaire pour pouvoir y afficher l’interface de votre mobile. À noter que cette façon de faire ne fonctionne qu’avec les téléphones Android et il est nécessaire que votre mobile s’allume encore. Si d’autres composants à part l’écran sont HS, cela risque de ne pas fonctionner.

Comment accéder à son téléphone

La première chose à faire est de préparer le hub USB-C qui va vous permettre d’ausculter votre téléphone.

Branchez au hub une souris et un clavier (sans fil ou filaires) ainsi qu’un écran externe (l’écran devra bien sûr être alimenté). Branchez-y également un chargeur USB-C capable de recharger votre smartphone ;

Enlevez la carte SIM de votre mobile ;

Allumez ensuite votre mobile ;

S’il vous reste une partie d’écran comme dans notre cas, vous pouvez le voir s’allumer, sinon attendez une minute tout au plus que le cycle de démarrage finisse ;

Branchez le Hub USB à votre téléphone. Si la connexion est bien effectuée, votre téléphone vibrera et votre écran externe affichera une horloge accompagnée d’un petit logo de verrou ;

Saisissez-vous alors de votre clavier et appuyez sur la touche Entrée. Cela devrait vous amener à l’écran de saisie du code de déverrouillage ;

Entrez alors votre code à 4 ou 6 chiffres avec le clavier puis appuyez sur Entrée ;

Une fois le téléphone déverrouillé, votre interface devrait alors s’afficher sur l’écran externe !

Si vous utilisez un schéma de déverrouillage plutôt qu’un code, la manipulation risque d’être plus compliquée. Vous pouvez tenter de dessiner à l’aveugle un schéma ressemblant au vôtre. Si vous y arrivez, votre écran externe s’allumera alors.

Sauvegarder et restaurer ses données

À partir du moment où vous avez réussi à accéder à votre téléphone, vous pouvez utiliser votre souris et votre clavier pour naviguer au sein de l’interface. Si vous avez des outils de sauvegarde favoris, vous pouvez les utiliser. Si vous avez reçu un message auquel vous souhaitez répondre, vous pourrez le faire. Concrètement, vous avez un accès complet à votre mobile grâce à votre écran, votre clavier et votre souris.

Pour effectuer une sauvegarde de vos données afin de les transférer sur un nouveau mobile, le plus simple est d’utiliser l’outil natif de Google.

Rendez-vous dans l’application Paramètres de votre téléphone ;

de votre téléphone ; Cliquez sur la catégorie Système puis Sauvegarde. Si vous ne trouvez pas le menu système, faites une recherche pour le terme « Sauvegarde » au sein de l’application Paramètres ;

puis Si vous ne trouvez pas le menu système, faites une recherche pour le terme « Sauvegarde » au sein de l’application Paramètres ; Vous devriez atterrir sur un écran vous proposant de Sauvegarder maintenant le contenu de votre téléphone sur Google Drive. Appuyez sur le bouton puis patientez. Une barre de progression s’affiche en haut ;

le contenu de votre téléphone sur Google Drive. puis patientez. Une barre de progression s’affiche en haut ; Une fois la sauvegarde effectuée, il suffira de renseigner votre identifiant Google pendant la phase de paramétrage initiale de votre nouveau téléphone ;

; Au moment de récupérer vos données, cliquez sur l’option Sans-fil et l’outil d’installation se chargera d’aller récupérer votre sauvegarde la plus récente disponible sur Google Drive ;

et l’outil d’installation se chargera d’aller récupérer votre sauvegarde la plus récente disponible sur Google Drive ; Laissez votre nouveau mobile mouliner quelques longues minutes et vos applications, photos, contacts, etc. devraient être rapatriés automatiquement.

Si vous souhaitez transférer des données à la main et éviter le cloud de Google, vous avez la possibilité de brancher un disque dur ou une clé USB sur le hub. Votre téléphone devrait le détecter automatiquement et vous pourrez exporter vos données de la mémoire interne du mobile vers votre support de stockage mobile grâce à n’importe quelle application de gestion de fichier. Branchez ensuite le support mémoire sur votre nouveau téléphone et récupérez les données qui vous intéressent.

La sauvegarde régulière pour éviter les soucis

Si vous voulez éviter ce genre de problème à l’avenir, faire des sauvegardes automatiques et régulières de votre téléphone vous permettra de retrouver vos données facilement. Google propose nativement un tas d’outils pour cela, que ce soit Google Photos, Google Drive ou la synchronisation des contacts dans le cloud.

À lire : La règle 3-2-1 réduit vos risques de perdre toutes vos données

Vous pouvez aussi faire des sauvegardes en local, si vous ne souhaitez pas confier vos données à Google. Une simple clé USB-C peut vous faciliter la tâche en se branchant directement sur votre téléphone. De là, vous pouvez extraire les données qui vous intéressent et les garder à l’abri.

