Que votre smartphone coûte 300 ou 1 000 euros, l’épreuve de la chute suscite toujours la panique. Si les coques peuvent limiter la casse, toutes ne se valent pas. La marque RHINOSHIELD se démarque avec des modèles innovants, ultra-résistants et hautement personnalisables.

Vous pouvez avoir le mobile le plus sophistiqué et le plus avancé qui soit, le voir tomber au sol est toujours inquiétant. Devoir changer l’écran ou les capteurs photo est généralement coûteux, sans compter que la réparation n’est pas toujours possible. Partant de ce constat, deux ingénieurs taïwanais spécialisés dans la science des matériaux ont décidé de trouver un moyen pour renforcer la protection des smartphones. C’est ainsi qu’est née RHINOSHIELD en 2012.

Les deux hommes ont alors créé un matériau innovant, baptisé polymère ShockSpreadTM, à la fois souple et très résistant. Toutes les coques et protections de la marque en sont équipées et peuvent amortir jusqu’à 3,5 mètres de chute.

Des technologies de protection avancées

L’histoire de RHINOSHIELD commence véritablement en 2013, date à laquelle les fondateurs lancent une campagne Kickstarter pour mettre en avant leur tout premier produit : l’Impact Protection. Les deux ingénieurs avaient à cœur de commencer cette aventure en se concentrant sur l’écran, la partie du smartphone la plus fragile et la plus exposée.

Apportant une résistance aux chocs, aux rayures et aux traces de doigts, ce film de protection basé sur le polymère ShockSpreadTM a été salué et soutenu par de nombreux backers.

Un an plus tard, RHINOSHIELD décide d’aller plus loin et de protéger le smartphone dans son ensemble. L’entreprise lance alors sa protection CrashGuard, qui encadre discrètement le mobile sans dénaturer son design, puisque le dispositif ne mesure que 2,5 mm d’épaisseur et ne recouvre pas le dos de l’appareil. Pour autant, ce modèle répond au même critère que tous les produits RHINOSHIELD : l’ultra-résistance aux chocs.

RHINOSHIELD propose des coques pour iPhone et smartphones Android. // Source : RHINOSHIELD.

Il faut néanmoins attendre 2015 pour découvrir la première coque complète de RHINOSHIELD, la PlayProof, remplacée en 2016 par la SolidSuit. Aujourd’hui encore, celle-ci est un incontournable du catalogue de la marque. En plus d’apporter un haut niveau de protection, cette série comprend des modèles colorés, personnalisables et premium, avec des finitions comme le cuir véritable, la fibre de carbone, le bois véritable, le métal brossé, ou encore la microfibre. La SolidSuit, c’est aussi des boutons interchangeables pour apporter plus de couleurs à votre iPhone.

Une coque aux couleurs de One Piece, League of Legends ou Spider Man

Consciente que les utilisateurs veulent plus qu’une protection et désirent apporter une touche d’élégance ou d’excentricité à leur smartphone, RHINOSHIELD décide dès 2017 d’offrir un plus haut niveau de personnalisation à ses protections. La Mod NX en est un bel exemple. Cette coque surprenante comprend trois parties amovibles et personnalisables : le cadre, la bordure et l’arrière, de quoi se laisser aller à sa créativité.

Transparentes ou colorées, compatibles MagSafe, les coques de RHINOSHIELD sont largement personnalisables. // Source : RHINOSHIELD.

Mais la véritable force de RHINOSHIELD en plus de la solidité de ses coques, c’est le large choix de graphismes disponibles. La marque propose plus de 80 collections aux couleurs de vos animés, de vos jeux vidéo, ou encore de vos films préférés. Au programme, retrouvez les personnages d’Harry Potter, de Marvel, de Game of Thrones, de League of Legends, de Dragon Ball, ou encore de Naruto Shippuden.

Vous pouvez aussi faire imprimer la photo ou le texte de votre choix et créer entièrement le design de votre coque. Enfin, si vous êtes un adepte de la simplicité et de la sobriété, la marque vient de dévoiler sa Clear Case, un modèle transparent qui ne jaunit pas avec le temps.

Chaque année, la firme poursuit sa diversification et élargit sa gamme de produits. Elle affiche désormais dans son catalogue des coques pour les boîtiers d’AirPods et pour les Apple Watch, mais aussi toute une série d’accessoires comme des GRIP (poignées de téléphone), des câbles et des hubs USB-C. Même côté smartphones, les nouveautés sont de rigueur, avec des protections écran anti-espion et toucher mat.

Vers des produits résistants mais recyclables

RHINOSHIELD se lance à présent un nouveau défi, celui de produire une nouvelle gamme de coques et protections toujours aussi résistantes, mais fabriquées à partir de matériaux 100 % recyclés et recyclables. Un objectif qu’il entend atteindre dès 2023. Certains produits ne seront d’ailleurs conçus que sur la base d’un seul et unique matériau pour faciliter le recyclage.

Les surprises ne s’arrêtent pas là, puisque la marque étend sa gamme d’accessoires compatibles avec MagSafe, le système de charge sans fil d’Apple, déjà disponible pour les coques SolidSuit, Clear Case, Mod NX et leur nouveau support de téléphone GRIPMAX.

