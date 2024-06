Lecture Zen Résumer l'article

Durant sa conférence WWDC 2024, Apple a officialisé iOS 18. La future grosse mise à jour de l’iPhone amène plus d’outils de personnalisation. On va pouvoir modifier l’écran d’accueil avec davantage d’options.

iOS 18 est le gros morceau de la WWDC 2024. Il s’agit de la mise à jour du système d’exploitation de l’iPhone, le produit phare d’Apple. Durant sa conférence diffusée dans la soirée du 10 juin, la firme de Cupertino a commencé la présentation d’iOS 18 par un ensemble de fonctionnalités qui va plaire aux propriétaires.

Ainsi, iOS 18 va apporter une foule d’options de personnalisation. Elles constituent le prolongement de celles qui avaient été introduites pour l’écran verrouillé avec iOS 16 (et la fonctionnalité always-on sur les iPhone Pro). On va enfin pouvoir personnaliser l’écran d’accueil, ce qui devrait satisfaire celles et ceux qui veulent un iPhone qui ressemble bien plus à leurs envies.

Le nouveau iOS 18, avec plus d’options de personnalisation // Source : Capture d’écran Numerama

iOS 18 apporte une fonction clé pour les iPhone

Si vous utilisez un iPhone depuis la nuit des temps, alors vous savez que vous ne pouvez pas vraiment ranger vos applications comme vous le désirez. Elles se mettent les unes à la suite des autres, et vous les ordonnez comme vous le voulez. Avec iOS 18, on va pouvoir créer des lignes et/ou des colonnes vides. Soit de quoi mettre en lumière votre joli fond d’écran — personnalisé.

On va par ailleurs pouvoir mettre de la couleur aux icônes, pour offrir une « teinte » à l’interface. Les icônes auront aussi un « dark mode » pour s’adapter à l’affichage de votre iPhone, dans un souci d’uniformisation.

Le nouveau iOS 18 // Source : Capture d’écran Numerama

Enfin, le Centre de contrôle ne sera pas en reste, avec des accès supplémentaires à des fonctionnalités importantes et, là encore, de la personnalisation dans l’interface affichée. Une fois dans le Centre de contrôle, on pourra glisser vers le bas pour accéder à des contrôles liés à Apple Music. Un autre geste du doigt vous amènera sur des raccourcis pour Maison. L’idée est de transformer l’iPhone en une télécommande ultra complète, sachant qu’Apple va mettre en place un API pour les développeurs.

Dernière nouveauté : les deux raccourcis sur l’écran verrouillé — lampe torche et photo aujourd’hui — pourront être modifiés.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.