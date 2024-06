Lecture Zen Résumer l'article

Elon Musk est connu pour ses prédictions beaucoup trop optimistes et très souvent mensongères. Un site a décidé de s’attaquer au « charlatanisme » du milliardaire en recensant toutes les paroles en l’air du patron de Tesla et de Twitter.

Des superchargeurs solaires et gratuits, des Tesla avec 1 000 km d’autonomie d’ici 2017, une base humaine sur Mars, un million de robotaxis en 2020, un réseau Starlink deux fois plus rapide en 2021 ou un milliard d’utilisateurs sur Twitter après le rachat du réseau social…

Sur le papier, le site Elon Musk Today a de quoi faire rire.

Mis en ligne pour mettre en lumière le « charlatanisme » d’Elon Musk, que son auteur qualifie de « Donald Trump des geeks », Elon Musk Today recense un peu plus de 80 mensonges d’Elon Musk qui, dans un style qui lui est propre, aime annoncer l’impossible avec certitude et insulter toutes les personnes qui s’opposent à lui.

Pour chaque annonce du milliardaire, Elon Musk Today affiche un compteur en jours, qui indique le moment où le mensonge a été prononcé. Chaque phrase est sourcée, pour revenir au moment où Elon Musk l’a déclarée.

L’interface d’Elon Musk Today est simple, mais son contenu est vérifié. // Source : Numerama

Elon Musk, spécialiste de la fausse promesse

Même si Elon Musk dispose de fans hardcore prêts à tout lui pardonner, son pouvoir de déformation de la réalité est désormais connu du grand public.

Ces derniers mois, Elon Musk a notamment réitéré l’idée selon laquelle ses fusées seraient sur Mars d’ici cinq ans, s’amuse à promettre une intelligence artificielle générale d’ici 2025 (alors que xAI, son entreprise, est loin du niveau de ses concurrents) et ne cesse de faire des fausses promesses sur Twitter, devenu X, qu’il dit transformer en une « super-app ». En réalité, en deux ans, l’application n’a presque gagné aucune fonction. Plus personne ne croit vraiment les paroles d’Elon Musk, même si tout le monde sait que ses entreprises sont capables d’exploits mondiaux.

Elon Musk Today recense quelques une des déclarations d’Elon Musk sur le Covid, qu’il qualifiait de petite grippe sans danger. // Source : Elon Musk Today

Quand on parcourt Elon Musk Today dans sa globalité, on pourrait presque trouver le site trop gentil avec le patron de Tesla et de SpaceX, puisque toutes ses fausses affirmations ne sont pas référencées.

Les déclarations du milliardaire sur le Covid, une maladie qu’il a longtemps refusée de reconnaître, sont présentes, mais de nombreux écarts politiques ne sont pas pris en compte. Elon Musk diffuse pourtant des théories du complot et un argumentaire d’extrême droite, notamment en flirtant avec des responsables politiques qui revendiquent des idées anti-immigration et anti-progressiste. Le créateur d’Elon Musk Today a sans doute choisi de ne pas s’aventurer sur ce terrain, pour rester le plus factuel possible.

En bas de page, Elon Musk Today recense les dernières levées de fonds de Tesla, alors qu’Elon Musk a affirmé en 2012 qu’il ne lèverait plus jamais d’argent. 15 écarts à sa promesse sont recensées, sans considérer les ventes d’action et les crédits du milliardaire. Elon Musk n’a pas encore réagi à l’existence de ce site. Dans le passé, on se souvient de son intervention contre Elon Jet, un compte qui recensait ses déplacements en avion privé.

