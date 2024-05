Lecture Zen Résumer l'article

Pendant que des salons comme Vivatech encensent Elon Musk et ferment les yeux sur son virage politique, Yann Le Cun, une personnalité majeure du monde de l’intelligence artificielle, s’attaque publiquement aux « théories du complot » du créateur de SpaceX. Le scientifique français est une des rares voix fortes de la Silicon Valley à s’opposer à Musk.

« J’aime ses voitures, ses fusées, ses panneaux solaires et son réseau satellitaire. Je n’aime pas du tout sa politique de vengeance, ses théories du complot et son battage médiatique. »

Entre Yann Le Cun et Elon Musk, la guerre est déclarée. Depuis le 27 mai, les deux têtes fortes de la Silicon Valley s’attaquent publiquement sur Twitter. Le scientifique français, qui officie chez Meta, reproche à Musk de mentir continuellement et d’attiser la haine, une parole assez rare dans une industrie qui résume habituellement Musk à ses créations. Yann Le Cun n’a pas l’aura d’un Mark Zuckerberg ou d’un Tim Cook, mais il pourrait faire avancer le débat grâce à sa renommée.

Yann Le Cun ne supporte plus les inepties d’Elon Musk

Ce n’est pas la première fois que les deux hommes débattent publiquement, mais, Yann Le Cun, comme la plupart des grandes personnalités de la tech, n’avait jamais traité Elon Musk de complotiste. Il lui reproche habituellement de raconter des bêtises sur Facebook (son employeur) ou sur « la menace » de l’intelligence artificielle, souvent avec des arguments que Yann Le Cun juge spéculatifs et paranoïaques. Musk s’est notamment illustré par une tribune anti-IA, avant de créer xAI, son concurrent d’OpenAI. On a aussi appris que le départ de Musk d’OpenAI était lié au fait qu’il souhaitait fusionner l’entreprise avec Tesla, alors que Musk jurait être en désaccord avec le modèle lucratif de l’entreprise.

L’échange entre Musk et Le Cun a débutté sur un appel au recrutement partagé par le patron de xAI. // Source : X

Le 27 mai, après avoir annoncé une levée de fonds majeure pour xAI (6 milliards de dollars), Elon Musk a appelé les ingénieurs de l’IA à le rejoindre s’ils souhaitaient « poursuivre la vérité, sans se soucier du politiquement correct » (Elon Musk est convaincu qu’OpenAI et Google, les deux principaux acteurs de l’IA aujourd’hui, sont atteints d’un « virus wokiste » et veulent « grand remplacer » les Américains).

Yann Le Cun, agacé par la posture pro-vérité d’Elon Musk, a lancé les hostilités en modifiant son annonce : « rejoignez xAI si vous voulez un boss qui prétend que ce sur quoi vous travaillerez sera résolu l’année prochaine (pas de pression), que ce sur quoi vous travaillez va tuer tout le monde et qui prétend vouloir une « recherche de la vérité la plus rigoureuse possible », mais vomit des théories conspirationnistes farfelues sur sa propre plateforme sociale ».

La suite de l’échange entre Musk et Le Cun. // Source : X

Sans surprise, l’armée de fans d’Elon Musk, qui voit en lui le sauveur de l’humanité, s’est empressé d’attaquer Yann Le Cun, rappelant qu’il travaille pour Meta, une entreprise maléfique dans le Muskverse. Le Français a rappelé être un scientifique avant d’être un homme d’affaires, ce qui a incité Musk à le provoquer sur ses compétences. S’en sont suivis plusieurs échanges sur les recherches de Yann Le Cun, qu’Elon Musk qualifie d’un « rien ».

Yann Le Cun offre une crédibilité au débat anti-Musk

Un débat sur la définition de la science a ensuite eu lieu avec, d’un côté, un Elon Musk qui se moque de son interlocuteur avec des émojis et, de l’autre, Yann Le Cun qui répond avec de longues définitions de la science.

Le milliardaire, qui ne s’arrête jamais, s’est même amusé à attaquer Yann Le Cun sur d’autres tweets, dans l’espoir de le faire passer pour un idiot. Le Français a rappelé à Musk que, sans une de ses inventions (les réseaux neuronaux convolutifs), les Tesla ne pourraient pas conduire toutes seules. Elon Musk jure que non, mais ne détaille rien. Yann Le Cun prend aussi le temps de répondre aux fans d’Elon Musk, qui déclarent parfois des bêtises sans connaissance scientifique, en répétant des termes marketing.

Cet échange pourrait paraître anecdotique, mais marque un tournant progressif vers une nouvelle manière de parler d’Elon Musk. Même certains de ses fans, toujours aveuglés par le milliardaire (ils le remercient de prendre du temps pour répondre à Yann Le Cun), admettent en commentaire que Yann Le Cun semble mieux maîtriser le sujet. D’autres personnalités importantes de la tech, comme Clément Delangue de HuggingFace, ont pris position en faveur de Yann Le Cun. L’essentiel est peut-être là : des milliers de personnes ont vu un génie respecté de la tech accuser Elon Musk de complotisme et démolir ses arguments un à un.

Pour le patron de HuggingFace, Yann Le Cun est plus fiable qu’Elon Musk. // Source : X

« Je choisirais Yann Le Cun plutôt qu’Elon Musk tous les jours de la semaine. Bien qu’ils aient beaucoup moins d’argent, de reconnaissance et de visibilité que les entrepreneurs, les scientifiques qui publient ouvertement leurs recherches révolutionnaires sont la pierre angulaire du progrès technologique et contribuent massivement à rendre le monde meilleur », déclare Clément Delangue, qui soulève ici un autre problème bien connu de la Bay de San Francisco : la domination totale de l’argent. Ce n’est pas pour rien qu’Elon Musk est aussi intouchable.

En France, le monde de la tech continue d’écouter aveuglement Elon Musk, sans s’interroger sur ses motivations personnelles. // Source : Vivatech

L’échange entre Le Cun et Musk, qui intervient une semaine après l’invitation événement du milliardaire au salon Vivatech (il a, une nouvelle fois, été acclamé comme une rockstar), illustre une nouvelle fois le traitement compliqué d’Elon Musk en 2024.

Le patron de Tesla, de SpaceX, de Starlink, de Neuralink et de X n’est pas seulement une personnalité tech (au succès phénoménal), mais aussi un homme politique qui milite contre l’immigration, les droits LGBT+, les vaccins et contre l’inclusivité, tout en soutenant publiquement des politiques d’extrême droite (Milei en Argentine, Bolsonaro au Brésil ou Meloni en Italie).

Aux États-Unis, où Musk a fait de Joe Biden sa cible prioritaire, son aura sur la Silicon Valley droitise progressivement une Californie historiquement démocrate. Sans le savoir, Yann Le Cun aide ces faits à être connus, en mettant le doigt sur les contradictions d’Elon Musk. Ce ne sera sans doute pas assez pour réduire son influence, mais c’est une première étape vers un Elon Musk moins acclamé.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !