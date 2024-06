Lecture Zen Résumer l'article

Commercialisé au tarif de 20,99 euros par mois, le nouveau « Forfait 140 Go Extra » de Sosh remplace la 5G par un accès Internet dans 19 pays d’Afrique, en plus des appels téléphoniques vers certaines lignes Orange Africa.

Sosh a une nouvelle cible : les personnes d’origine africaine. Depuis le jeudi 6 juin, la filiale sans engagement d’Orange propose un nouveau forfait baptisé Forfait 140 Go Extra, commercialisé au même prix que le Forfait 140 Go 5G.

Pour 20,99 euros par mois, le Forfait 140 Go Extra fait l’impasse sur la 5G (sauf pendant les Jeux olympiques, où Orange l’offre à tous ses clients). À la place, il propose plusieurs caractéristiques inédites pour un forfait mobile Sosh, comme 35 Go d’Internet dans 19 pays d’Afrique.

Trois enveloppes Internet dans un seul forfait

Chose assez rare pour un forfait sans engagement, le forfait 140 Go Extra de Sosh inclut trois enveloppes de data différentes, qui peuvent être utilisées sans impact sur la consommation en France :

France : 140 Go en 4G.

140 Go en 4G. Europe / DOM : 35 Go en 4G.

35 Go en 4G. Afrique : 35 Go en 4G.

Les deux forfaits haut de gamme de Sosh. // Source : Numerama

En plus de caractéristiques classiques pour un forfait mobile sans engagement (appels et SMS illimités, Internet avec débit réduit au-delà), le Forfait 140 Go Extra inclut plusieurs choses inédites chez Sosh.

Sosh propose notamment « 5 heures d’appels depuis la France vers mobiles Orange Africa » de 8 pays (Cameroun, Côte d’Ivoire, Madagascar, Mali, Maroc, République démocratique du Congo, Sénégal, Tunisie), ce qui laisse supposer qu’il faudra payer pour les autres opérateurs (et donc savoir si son contact est chez Orange en avance). Heureusement, la plupart des gens utilisent WhatsApp ou d’autres applications, comme Libon, pour communiquer avec leurs proches.

Les détails du forfait Sosh Afrique. // Source : Numerama

En déplacement en Afrique, Internet est inclus dans 19 pays. Voici la liste complète, qui devrait ravir une grande partie des personnes d’origine africaine en France :

Algérie

Bénin

Burkina Faso

Cameroun

Côte d’Ivoire

Gabon

Guinée

Libéria

Madagascar

Mali

Maroc

Mozambique

Ouganda

République Démocratique du Congo

Rwanda

Sénégal

Sierra Leone

Tunisie

Zambie

Parallèlement à son nouveau forfait 140 Go Extra, Orange a lancé plusieurs offres remisées pour les -26 ans sur son site principal. Le forfait Afrique n’est pas pour tout le monde, mais devrait sans le moindre doute rencontrer du succès chez une partie de la population française. Pour rappel, la 5G est gratuite jusqu’au 8 septembre 2024, avant un rebasculement en 4G.

Numerama vous propose un guide des meilleurs forfaits mobiles, mis à jour en temps réel.

