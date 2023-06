[TUTO VIDÉO] Adobe est en train de déployer de nouveaux outils propulsés par IA : Firefly. L’instrument generative fill vient d’être ajouté à Photoshop, exclusivement dans la version bêta du logiciel. Voici comment l’utiliser.

Après Midjourney ou encore Dall-E, c’est au tour d’Adobe de déployer son propre arsenal d’IA génératrices d’images. Il porte le nom de Firefly et cela se destine surtout à servir d’instruments aux graphistes. L’outil est déjà accessible à toutes et tous, depuis le printemps 2023, sous la forme d’une plateforme en ligne. Mais, c’est l’ajout à Photoshop qui est le plus attendu par les graphistes.

L’un des outils d’Adobe Firefly est déjà disponible dans Photoshop : le generative fill, qui permet de dézoomer une image en laissant l’IA remplir ce qu’il pourrait y avoir autour, ou bien de modifier directement le contenu d’une image (en remplaçant un objet ou un paysage par un autre). Pour l’instant, ce n’est disponible que dans Photoshop Bêta. Voici comment y accéder et l’utiliser dans notre tuto vidéo :

Le generative fill est disponible dans Photoshop Bêta

La version Bêta de Photoshop est accessible seulement si vous avez un abonnement Creative Cloud actif, qui inclut Photoshop. C’est un logiciel à part, qui se télécharge en plus du Photoshop principal. Il permet de tester en amont de futures fonctionnalités. L’ajout complet de Firefly à la version classique de Photoshop est attendue pour le second semestre 2023.

Sur la plateforme en ligne, les outils disponibles sont :

Le « text to image »

Le « generative fill »

Le « text effects » (pour modifier l’intérieur d’une police d’écriture en y insérant des motifs)

Le « generative recolor » (pour générer des modifications précises des couleurs d’un vecteur à partir d’une description textuelle)

Deux outils restent encore inaccessibles : le « 3D to image » (qui transforme une maquette 3D en véritable image) et le « extend image » (pour changer le ratio en un clic).

