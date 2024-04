Lecture Zen Résumer l'article

Free vient d’ajouter Apple TV+ à sa Freebox la plus ancienne, quelques semaines après avoir ajouté TF1+. La longévité de cette offre télécom continue de battre des records.

En 2010, avec la Freebox Révolution, Free frappait très fort. Design par Philippe Starck, box avec lecteur Blu-ray et AirPlay, disque dur de 250 Go, interface moderne… À l’époque, il était difficile de faire mieux.

Presque quinze ans plus tard, certains ne veulent toujours pas tourner la page. Attachés à la Freebox Révolution et à son design unique, plusieurs milliers de clients restent fidèles à la Freebox V6, malgré ses quelques lacunes techniques (la dernière version se contente de Wi-Fi 4 en 2,4 GHz et de Wi-Fi 5 en 5 GHz, quand Free met en avant le Wi-Fi 7). Il faut dire que Free fait tout pour faire durer le plaisir, puisque la Freebox Révolution est toujours commercialisée à un tarif attractif et qu’elle continue de gagner des nouveautés.

TF1+ et Apple TV+ : qui a besoin d’un téléviseur connecté ?

La Freebox Révolution est malgré tout une box en fin de vie. Son processeur ancestral est incomparable à ce qui se fait aujourd’hui, ce qui a forcément des conséquences sur les possibilités de Free. Pourtant, l’opérateur continue de déployer régulièrement des nouveautés.

Le 20 avril, Cyrille Varnier a remarqué l’apparition d’un onglet Apple TV+ dans l’interface de sa Freebox. L’application reprend l’interface d’Apple malgré les lacunes techniques de la Révolution, ce qui constitue un exploit d’optimisation, même si la box ne supporte pas logiquement la définition 4K. Avant Apple TV+, TF1+ avait aussi fait son apparition sur la box de Free. L’opérateur a complètement pris le tournant des services de streaming, qui n’étaient pas développés quand la Révolution est sortie.

Apple TV+ vient de faire son apparition sur la Freebox Révolution. // Source : Cyrille Varnier

En plus d’Apple TV+ et TF1+, la Freebox Révolution est compatible avec Netflix et Prime Video. Elle pourrait prochainement gagner le support de Disney+, comme une pub dans l’interface le suggère. Un modèle de longévité, alors que certaines box sorties en 2023 ou en 2024 ne disposent pas d’autant de services préinstallés.

Free continue de recommander la Freebox Révolution

Aujourd’hui, Free commercialise plusieurs Freebox simultanément. En plus de la Révolution (2010), il y a la Pop (2020) et l’Ultra (2024). Le maintien de la Freebox Révolution paraît très étonnant, alors qu’aucun autre opérateur ne conserve ses anciennes box aussi longtemps, et qu’on ne retrouve pas un tel rythme d’ajout de nouvelles fonctions.

En 2024, Free croit encore en l’avenir de sa Révolution. La preuve, le FAI propose aux abonnés de sa Freebox Crystal, la réédition de la Freebox V5 sortie en 2006, de passer à la Freebox Révolution pour 29,99 euros par mois, sans frais de migration. Ce n’est pas la Freebox Pop moderne qui est proposée, avec du Wi-Fi 7, mais la box de 2010.

Free veut convaincre les abonnés de la Freebox V5 à passer à la Freebox V6… alors que la Freebox V9 existe. // Source : X

Dans le monde des télécoms, les box de Free n’ont pas réellement d’équivalent. L’opérateur, un peu à la manière d’un Apple ou d’un Samsung, a réussi à fragmenter ses box en gammes identifiables. La longévité d’une Freebox Révolution est extraordinaire. C’est aussi une clé pour comprendre le succès de Free face à des acteurs historiques spécialisés dans le réseau plutôt que dans les services.

