[Deal du jour] Si vous voulez profiter de la rentrée pour passer à la fibre, ou changer votre offre actuelle, Free propose une baisse de prix sur sa fameuse Freebox Révolution.

C’est quoi, cette offre de Free ?

Habituellement proposée pour 29,99 € par mois, l’offre Freebox Révolution Light, rebaptisée Série Spéciale pour l’occasion, passe au prix de 24,99 € par mois, pendant un an, sans engagement. Passé la première année, elle revient à son prix normal de 29,99 € par mois, mais vous pourrez résilier.

C’est quoi, cet abonnement fibre de Free ?

La Freebox Révolution va doucement sur ses 15 ans, et fait partie des box internet les plus reconnaissables du marché. Elle fut même pendant longtemps la meilleure box de Free. L’opérateur relance aujourd’hui sa box culte sous le nom Freebox Révolution Light, qui devient, avec ce nouveau tarif de 24,99 € par mois, la box la moins chère des trois proposées.

En dehors de son design vieillissant et de sa taille conséquente, la Révolution Light propose des performances suffisantes pour son prix. Ses débits vont jusqu’à 1 Gbit/s en débit descendant et jusqu’à 600 Mbit/s en débit montant, en Wi-Fi 5. Même si ce ne sont pas les débits les plus rapides du marché, ils sont largement suffisants pour travailler depuis chez vous, regarder du contenu en très bonne qualité en SVOD, ou télécharger et envoyer des fichiers rapidement.

À ce prix, cette offre fibre est-elle intéressante ?

Cette offre est une bonne affaire à ce prix, si vous passez outre le design daté de la Freebox Révolution Light. Notez qu’elle est la seule box internet de Free à posséder un lecteur Blu-ray/DVD et CD, ce qui peut être pratique si vous êtes encore au support physique. Elle dispose aussi d’un player TV qui tourne sur un OS propriétaire de Free, et d’un disque dur de 250 Go.

Notez qu’une ligne de téléphone fixe avec appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations, et vers les mobiles France et DOM, est ouverte avec cet abonnement.

